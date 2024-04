"Altro che mobilità green: a Monza mancano mezzi e sicurezza, meglio spostarsi in auto"

Il nuovo Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) non piace a tutti. Non solo alla minoranza (in primis Forza Italia e Lega) che ha già criticato il progetto della mobilità della Monza del futuro realizzato dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto in collaborazione con Monza Mobilità e con la società di consulenza Sintagma Srl . Tante le criticità sollevate nei giorni scorsi anche sui social.

Alla redazione di MonzaToday è arrivata anche la testimonianza di Barbara Badetti, monzese, che si domanda come possa quella del domani (il progetto dovrebbe essere realizzato entro 10 anni) essere una città a misura di persona anziana e di donna che la sera viaggia da sola. Il progetto della giunta è quella di promuovere una città dove aumentano gli spostamenti con i mezzi pubblici, la bicicletta o a piedi, e diminuisce l’utilizzo dell’auto privata che, ad oggi, è il mezzo preferito dai monzesi.

Badetti ci ha inviato una lettera nella quale solleva molte perplessità, chiedendo prima di tutto di sistemare condizioni di sicurezza che rendono difficile l’utilizzo dei mezzi pubblici soprattutto in certi luoghi e in alcuni orari della giornata. “Prima fra tutte la stazione, dove mi è capitato in passato di non trovare un taxi alle 21 per rientrare a casa al ritorno di un viaggio e dove le facce di chi mi circondava non erano certo rassicuranti”, spiega.

La preoccupazione riguarda il progetto di ampliare l’area Ztl anche alla cerchia di strade che circondano il centro storico. “La via Azzone Visconti in particolare mette in collegamento Monza con Villasanta - spiega -. Se venisse chiusa al traffico costringerebbe ad avvalersi del viale delle Industrie già super trafficato (e talvolta limitato al traffico per la partita), con la conseguenza di creare ingorghi forieri di inquinamento in quartieri già alle prese con grossi problemi”.

La monzese fatica a pensare a una città green con anziani che utilizzano i mezzi pubblici o la bicicletta. Anche in prospettiva di un incremento dei bus elettrici, ed entro al 2030 con un parco mezzi esclusivamente elettrico. “Io suggerirei timidamente di assolvere questi impegni e poi di prendere provvedimenti restrittivi – prosegue -. Di promesse non mantenute dai politici abbiamo triste esperienza. Il piano prospettato non tiene conto delle difficoltà che si troverebbero a dover affrontare alcune categorie di persone. Mi risulta arduo da capire come simili provvedimenti potrebbero suscitare l'entusiasmo dell'anziano costretto ad affrontare la pedalata o la camminata dalla sua abitazione in periferia al centro, la sosta al freddo ed alla pioggia o sotto il sole di luglio per attendere l'autobus ad una fermata non proprio attaccata a casa oppure della giovane mamma, magari lavoratrice sempre in lotta con il tempo, per issare un passeggino su un autobus affollato dove nessuno si alza per lasciare il posto a donne con bambini in braccio o addirittura incinte o ancora al disabile con la sua carrozzina. Vogliamo parlare poi delle donne sole che vedono nella propria autovettura un rifugio contro incontri spiacevoli la sera quando rientrano a casa? Si fa l'esempio della gente che la sera usa l'auto per andare in centro per una pizza o uno spettacolo: pensate davvero che una donna da sola che vuole ritrovarsi con altre amiche possa prendere i mezzi la sera tardi senza problemi?”.

La monzese suggerisce di incrementare gli stalli delle bici in centro “ma anche i controlli, visto che la piaga dei furti di biciclette non sembra sanata”. E si augura che le criticità sollevate vengono discusse anche durante il consiglio comunale.