I Maneskin in Brianza per uno spot? "Parco chiuso"

I Maneskin sono passati dalla Brianza? Nelle ultime ore si sono rincorse le voci - al momento senza conferma ufficiale - della presenza della band romana a Desio, nel parco di Villa Tittoni. Damiano e la band sarebbero stati impegnati nel parco della settecentesca villa brianzola per alcune riprese, forse per uno spot. Il parco è rimasto blindato per tre giorni e l'unica certezza è la comunicazione di chiusura straordinaria, senza altre ulteriori specifiche, apparsa sui profili social del municipio.

"Il Parco comunale di Villa Tittoni sarà CHIUSO fino al 29 settembre compreso" si legge nell'avviso del comune che non riporta le motivazioni. Tre giorni di chiusura con l'area verde inaccessbile dal 27 settembre. Nessun chiarimento e tanta curiosità. E il disappunto dei cittadini che si sono recati in Villa Tittoni per una passeggiata e hanno trovato i cancelli chiusi.

Le ultime immagini pubbliche dei Maneskin risalgono a qualche giorno fa quando la band si trovava negli Stati Uniti. "Profondamente onorato di aver suonato per Global Citizen a New York ieri sera, condividendo il palco con artisti incredibili e per le cause più importanti. Grazie per la bellissima opportunità e per l'impegno" si legge in un post condiviso dal profilo pubblico della band.