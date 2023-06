Amore al capolinea tra Damiano dei Maneskin e la brianzola Giorgia Soleri

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Queste le parole su Instagram di Damiano David, il frontman dei Maneskin, all'indomani dell'uscita di un video sui social in cui lo si vede intento a baciare una ragazza bionda che ha ufficialmente chiarito la fine della sua storia d'amore con la giovane modella e influencer di Camparada Giorgia Soleri. Una relazione quella fra i cantante e l'influencer che non appena nata aveva catalizzato l'attenzione dei brianzoli e quella degli esperti di gossip. Nel 2021, sempre attraverso i social, Damiano e Giorgia avevano infatti pubblicato in contemporanea sui rispettivi profili Instagram una foto che li ritraeva insieme e sotto la quale c'era scritto «Dopo quasi quattro anni si può dire, no?». A ribadire come il loro amore fosse sbocciato già parecchio tempo prima.

Per i due, una brillante ascesa professionale, arricchita da un amore che sembrava indissolubile, vissuto sotto l'occhio di fotografi e cameramen e condiviso attraverso i social. Per Damiano il successo con il suo gruppo, per Giorgia, diventata in poco tempo anche la paladina del “my body, my choice” e per aver parlato sempre pubblicamente della sua vulvodinia,diverse esperienze tra le quali anche quella come concorrente di Pechino Express.

Ora quell'amore è giunto però al capolinea. Non senza l'ennesimo intervento della stampa rosa. La bella camparadese (che sembrerebbe aver smesso di seguire Damiano e il gruppo sui social) indubbiamente ci si immagina avrà ben presto ai suoi piedi una nutrita schiera di corteggiatori. E la nuova fiamma del tenebroso frontman? E' la 20enne Martina Taglienti, una modella che anche la rivista Vogue Italia inserisce tra le modelle da tenere d'occhio in questo momento.