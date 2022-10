Perché i Maneskin hanno scelto la Brianza per il video di The Loneliest

Il cielo plumbeo fa da sfondo alle prime note del brano. E mentre la canzone inizia "I'll be the saddest part of me" l'inquadratura passa su un prato verde, su cui camminano delle figure vestite di nero. Atmosfere gotic-dark quelle dell'ultimo video dei Maneskin che, come location per il singolo "The lioneslist", hanno scelto la brianzola Villa Tittoni di Desio. Il brano è uscito venerdì 7 ottobre e in poche ore dalla pubblicazione integrale aveva già raggiunto oltre 200mila visualizzazioni su Youtube. Ad accrescere la curiosità era stato anche l'estratto di pochi secondi pubblicato come anteprima dalla band nei giorni scorsi. E il mistero circa la presenza dei Maneskin in Brianza.

Le riprese infatti erano state tenute top secret ma le supposizioni relative alla presenza della band rock romana che ha conquistato la scena musicale nazionale e internazionale si erano fatte sempre più insistenti. Il comune aveva chiuso il parco pubblico per tre giorni, dal 27 al 29 settembre senza dare ulteriori spiegazioni.

“Ora possiamo annunciarlo: ebbene sì, erano proprio loro, i Maneskin, il famosissimo gruppo rock conosciuto a livello nazionale e internazionale che ha scelto la nostra città per girare il suo ultimo videoclip – ha spiegato il sindaco Simone Gargiulo nella giornata di venerdì – Villa Tittoni e il suo Parco sono scelti per accompagnare la clip che rispecchia l’atmosfera dark-gothic della nuova e attesissima canzone. E’ per noi un vanto la loro presenza qui sul nostro territorio che valorizzerà ancora di piu’ l’identità della città e del suo patrimonio artistico e culturale. In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai li adorano e i desiani saranno orgogliosi di sapere che i nuovi volti del rock faranno brillare la Villa nel palcoscenico mondiale della musica”.

“Il nostro monumento sarà presente nei titoli di testa e di coda del video e questo passaggio regalerà una grande visibilità alla nostra città – aggiunge l’assessore agli Eventi Andrea Civiero – mi sono speso personalmente affinche’ le riprese venissero realizzate nel pieno rispetto dei luoghi e della vigente normativa in materia di sicurezza pubblica. Data la notorietà del gruppo nel panorama musicale mondiale, lo sfondo della Villa nel videoclip avrà un visibilità moltiplicata comportando così solo ricadute positive sull’immagine del monumento desiano, già ampiamente apprezzato anche durante altre iniziative”.

Il video e le indicazioni della Soprintendenza

“E’ stato necessario organizzare diversi sopralluoghi e incontri prima di concedere gli spazi – ha specificato Civiero - proprio per assicurarci che questo evento non causasse danni e consentisse comunque di mantenere l’integrità del Parco e della Villa, che per noi restano prioritari”. Essendo il bene sottoposto a tutela, l’utilizzo degli spazi è avvenuto nel pieno rispetto dei criteri di fruizione del bene e del suo parco, oltre alla salvaguardia del suo valore storico, così come previsto dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, seguendo le diverse prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.

Durante i montaggi e le movimentazioni degli allestimenti, per attenersi alle prescrizioni, si sono evitati picchettamenti prediligendo zavorramenti; non si è protetto adeguatamente la pavimentazione lapidea interna ed esterna della villa, non sono stati utilizzati motori a combustione in prossimità delle facciate della villa e i luoghi sono stati ripristinati nello stato di consegna, compresa la sistemazione del verde la cura degli elementi di arredo.

“Ringraziamo inoltre chi si è subito attivato per avviare un tavolo di lavoro che garantisse ordine e riservatezza, confrontandosi anche con polizia locale e carabinieri, partendo dalla contestata (ma doverosa) chiusura del parco per tre giorni, proprio per evitare criticità alla circolazione e alla sicurezza pubblica. Un riguardo che ci è stato chiesto esplicitamente anche dalla stessa produzione” concludono dal municipio.