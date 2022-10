La biblioteca brianzola dove c'è una sezione dedicata solo ai manga

Per gli utenti della biblioteca di Concorezzo appassionati di manga in arrivo una buona notizia. In questi giorni sono in arrivo oltre 300 manga che andranno ad aggiungersi ai 100 già presenti sugli scaffali. Un acquisto reso possibile grazie all'esito positivo di un bando ministeriale dedicato alle biblioteche. Un contributo di 9 mila euro utilizzato per acquistare, non solo questo genere, ma anche 370 libri per i più giovani (fascia 0-5 anni), alcuni romanzi classici ormai usurati e manuali universitari. "Si tratta di una decisione frutto dell'ascolto delle richieste dei nostri utenti. Sono sempre di più infatti, gli appassionati di manga e di fumetti in generale. Negli ultimi mesi è aumentata fortemente la richiesta da parte dei ragazzi rispetto a questo genere di fumetto", fanno sapere dal comune.

Da qui la scelta di destinare un'area della biblioteca esclusivamente ai manga: i 300 in arrivo andranno dunque a implementare una zona della biblioteca con scaffali interamente dedicati a questi fumetti di origine giapponese. "Per il terzo anno consecutivo la biblioteca di Concorezzo ha fatto domanda e ottenuto il contributo per l'acquisto dei libri a sostegno dell'editoria destinato alle biblioteche- ha precisato l'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Abbiamo dunque deciso di utilizzare questi fondi per un progetto preciso di implementazione della nostra biblioteca".

La biblioteca di Concorezzo ha a disposizione circa 50mila documenti tra libri, riviste, cd, dvd e fumetti.