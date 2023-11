"Palestra" in sala operatoria: il manichino sul quale allenarsi per gli interventi al cuore

Un manichino sul quale “fare pratica” per poi essere pronti ad intervenire quando dalla simulazione si passa alla realtà. I chirurghi dell’Irccs San Gerardo adesso possono “allenarsi” prima di entrare in sala operatoria per eseguire i più delicati interventi al cuore. L’associazione Brianza per il Cuore, da sempre vicina alla Cardiologia del nosocomio monzese, ha donato al reparto un busto artificiale per toracentesi/pericardiocentesi, un busto per il posizionamento di catetere venoso centrale e pacemaker temporaneo e di un braccio per l’incannulazione veno-arteriosa.

La donazione nasce dalla necessità di formare il personale dell’Unità Coronarica e della Cardiologia più in generale alla gestione delle patologie cardiache gravi come lo shock cardiogeno. Il trattamento avanzato della cardiopatia ha portato negli ultimi anni i professionisti della Cardiologia della Fondazione IRCCS a gestire stadi di malattia sempre più complessi che richiedono conoscenze e abilità specifiche. È pertanto fondamentale la conoscenza dei meccanismi fisiopatologici delle cardiopatie e lo sviluppo di un approccio multiparametrico alla gestione uniforme dei casi complessi. A questo proposito, grazie alla donazione dei manichini di Brianza per il Cuore, è nato un corso di formazione con l’obiettivo di fornire a tutto il personale coinvolto le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per la gestione uniforme dei pazienti.

Il corso nasce quindi dall’evidenza che il paziente critico cardiologico richiede competenze specifiche in ambito intensivo, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista infermieristico, ma che risulta altrettanto fondamentale definire un livello di competenza, che permetta anche al cardiologo non intensivista di lavorare in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica in sicurezza e tranquillità. Per garantire questo livello minimo di competenza è stato impostato un percorso formativo che, accanto alla definizione dei più avanzati schemi diagnostico/terapeutici, contempli simulazioni pratiche con manichini dedicati, con lo scopo di acquisire e mantenere capacità di realizzazione in autonomia delle principali procedure. “Brianza per il Cuore si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari - spiega Laura Colombo, presidente dell’associazione - ma nello stesso tempo anche del benessere di chi purtroppo vittima di patologie cardiache è costretto a innumerevoli terapie, spesso anche in urgenza. Con questi manichini si dà la possibilità agli operatori di formarsi adeguatamente per essere sempre più preparati”.

“Vogliamo essere sempre pronti a gestire al meglio i nostri pazienti critici, mettendo in campo la più alta competenza specialistica - aggiunge la dottoressa Maddalena Lettino, direttore della Cardiologia - e ringraziamo Brianza per il Cuore per averci dato questa grande opportunità formativa”.

“Sono grato alla presidente Laura Colombo e a Brianza per il Cuore - conclude Claudio Cogliati, presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori - che ancora una volta è al nostro fianco per supportare i nostri operatori sia sotto il profilo della rilevanza della donazione sia per quello umano. Abbiamo con prontezza utilizzato la donazione per dare avvio ad un corso per la simulazione medica per la qualità e l’efficacia dei trattamenti”