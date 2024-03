La storia di quella mamma meravigliosa che ha "aperto" le porte dei manicomi

Una madre timidamente madre. Forse perché spaventata da quel ruolo così impegnativo e invero poco affine a chi è abituata a radiografare e trasferire al mondo la crudezza della vita. Una donna totalmente donna, capace di coniugare fragilità e forza insieme. Come solo le donne sanno fare. Una poetessa fortemente poetessa, vorace e coraggiosissima con la penna in mano.

Per Barbara Carniti, una delle figlie della celebre poetessa Alda Merini (le altre sono Emanuela, Flavia e Simona), provare a fare un ritratto esaustivo della madre è ancora oggi un esperimento piuttosto pernicioso. Giacché con la madre, nel mondo autrice fra le più osannate, a legarla è stato un destino che le ha volute non solo portatrici di uno stesso spirito indomito e selvaggio ma pure di un corpo e di una psiche segnati dalle cicatrici della disperazione e da quelle ancora più profonde della fede e della speranza. Che restano incise a ricordare la loro risalita.

Alla vigilia dell'anniversario dell'entrata in vigore della Legge Basaglia (il 13 maggio del 1978) che ha chiuso i manicomi, Barbara ha ripercorso la storia del suo singolare rapporto con la mamma poetessa e con la malattia mentale che le ha colpite entrambe. Cambiando per sempre il corso della loro esistenza. "Diversamente da quanto previsto in seguito dalla Legge Basaglia, allora il presupposto morale e scientifico era che i malati mentali non fossero persone dotate di una propria identità e di diritti e come tali venivano trattati - ha spiegato Barbara a MonzaToday - È accaduto tutto molto in fretta. È bastato che mio padre (il prestinaio Ettore Carniti, primo marito di Alda Merini, morto nel 1983) chiamasse un'ambulanza dopo una brutta lite (durante la quale la poetessa aveva manifestato segnali di squilibrio ndr) perché mia madre venisse rinchiusa. Il giorno dopo ci ha pure provato a riportarla a casa. Ma per i medici il suo destino era già scritto. Era malata e come tale bisognava seguire la prassi prevista. E io, a 9 mesi, sono così stata lasciata nel brefotrofio di Milano".

"Mi riempiva il petto con l'unguento balsamico per dimostrarmi il suo amore"

Sono trascorsi molti anni, vissuti in contesti familiari (di affido) alquanto "disfunzionali", prima che Barbara potesse tornare a rivedere la madre e a respirare l'aria di quel piccolo angolo sul Naviglio che aveva respirato appena nata. "Ricordo quando mi veniva a trovare in collegio. Ce la portava mio papà, non appena si sentiva meglio. Entrava dalla porta, e poi si metteva a strimpellare al pianoforte per accompagnare le recite di classe". Un tentativo, quello della poetessa, di provare a esercitare al massimo delle sue possibilità quel ruolo di madre che pure le pareva impegnativo e a tratti impossibile. "A casa ci sono tornata a 13 anni, per un mese. Poi sono stata affidata ad un'altra famiglia. Un altro affido riuscito male. Ma di mia madre mi restava il ricordo delle sue attenzioni: non mi dava baci e carezze ma mentre ero nel letto e lei era convinta che dormissi, mi spazzolava i capelli e mi riempiva il petto con l'unguento balsamico. Voleva che stessi bene, che non mi ammalassi. Quello era il suo modo di dimostrarmi l'amore. Ed è quello che ancora oggi mi porto dentro e che sa ancora riempirmi".

Un amore che Alda Merini ha sempre cantato nelle sue poesie. Sostenendo, lei stessa, di esserne "avida" per il fatto di non averne mai ricevuto. E divenuto un bisogno ancora più impellente dopo l'esperienza del manicomio. "Entrambe abbiamo combattuto i nostri mostri interiori. Io pure ho sofferto di depressione e anoressia e sono stata parecchio tempo in ospedale. E poi in cura nei Cps". Di qui la riflessione di Barbara sulla Legge Basaglia, che trova "una cosa giusta", e sulla malattia mentale "sulla quale - ha detto - resta ancora tanto da fare".

"Per i malati mentali il vero inferno è fuori dall'ospedale"

"Ho sperimentato sulla mia pelle cosa significhi essere malati e so come ci si sente ad avere a che fare con un sistema di cure dove le strutture pubbliche e gli spazi di supporto per i malati mentali sono ancora piuttosto carenti. Finché si è nel letto dell'ospedale ci si sente protetti, curati, e compresi nei propri bisogni. Liberi in un certo senso di vivere la propria fragilità senza doversi nascondere. Ma una volta fuori ti rendi conto che la malattia mentale è ancora oggi un fenomeno di difficile comprensione, anche per i famigliari dei malati stessi. Ai quali spesso non vengono forniti i giusti strumenti di approccio e comprensione della malattia. Lasciare il letto dove si è stati malati è dunque ancora più faticoso. Il vero inferno è fuori dall'ospedale".

Ancora nel coraggio della madre Barbara intravede il contributo dato alla causa delle persone malate. "Di fatto nella nostra società la malattia mentale è ancora stigmatizzata. Un tabù. Ma se c'è un merito che senza dubbio riconosco a mia mamma è proprio quello di aver contributo, parlando pubblicamente della sua malattia e della sua esperienza in manicomio, a far sì che non fosse più un problema da tenere nascosto. Invero negli ultimi anni molti hanno usato la sua figura associandola anche a quella di persone non malate ma semplicemente eccentriche o fuori dalle righe. Così da giustificare, in maniera alquanto superficiale, tutti quegli atteggiamenti che solitamente non sono considerati 'normali'. Ma la verità è che la malattia mentale è un problema molto grave e che non va sottovalutato. E l'esperienza manicomiale di mia madre ne è forse l'esempio più eclatante. Esempio che appunto, grazie a lei, è stato reso pubblico e ha cambiato per sempre le coscienze di tutti".

"La poesia l'ha salvata"

Citata nei libri di narrativa, raccontata in diversi film e spettacoli teatrali (l'ultimo 'Indagine su Alda Merini' al Teatro Villoresi di Monza) il clamore e l'apprezzamento intorno alla vita di Alda Merini (dall'amicizia con Giorgio Manganelli al secondo matrimonio col medico e poeta tarantino Michele Pierri, fino al sodalizio con il fotografo Giuliano Grittini) e alla sua produzione poetica sembrano crescere di anno in anno. Decine i luoghi di cultura a lei dedicati. A Osnago, negli scorsi giorni, le è stata per esempio dedicata la sala della biblioteca grazie allo storico amico e artista Alberto Casiraghy. E il 21 marzo, la sua data di nascita, è divenuta non a caso la Giornata mondiale della poesia (celeberrimo in tutto il mondo è il suo componimento 'Sono nata il 21 a primavera').

"La poesia l'ha salvata, anche quando era rinchiusa in manicomio (su suggerimento del suo psichiatra, il dottor Enzo Gabrici, la poetessa aveva ripreso la sua produzione poetica), eppure io ho conosciuto molto tardi i suoi scritti. Negli anni '80, a scuola, ho letto per la prima volta in un'antologia la sua poesia 'Il mio primo trafugamento di madre'. Ne abbiamo discusso parecchio in classe ma nessuno sapeva che a scriverla era stata mia madre. Grazie a quel componimento ha capito quanto dolore aveva provato nel non sentirsi una madre 'all'altezza'".

Dopo la morte della poetessa, Barbara ha avuto modo di poter valutare con più lucidità quel rapporto così difficile e intenso con la madre poetessa. E ora le sue poesie sono il balsamo capace di lenirle l'anima. "E' stata una grande donna e una grande poetessa, della quale ancora oggi riesco a scorgere aspetti che non ho mai conosciuto e che mi rendono orgogliosa di essere sua figlia. Il dolore, insieme alla fame d'amore, ci ha insieme forgiate, divise e poi nuovamente riunite. Lei è Alda Merini. Mia madre. A modo suo, la madre migliore che potessi avere e che amo ancora molto".