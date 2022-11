"Insorgiamo", oltre 400 persone in strada a Monza: il maxi corteo

"Insorgiamo". Questo lo slogan scelto dal centro sociale Foa Bocacccio e dai movimenti e dalle associazioni che sabato pomeriggio hanno sfilato per le vie di Monza per la manifestazione organizzata contro il caro-vita e il caro-energia. E non solo.

Il corteo, "promosso dall'Assemblea di Monza e Brianza per un presente di lotta comune" ha riunito una "rete aperta di realtà sociali, studentesche e sindacali contro la crisi climatica, sociale ed economica" come illustrano gli organizzatori. Circa 400 i partecipanti che alle 14.30 del 5 novembre si sono dati appuntamento in piazza Castello per poi percorrere le strade della città verso via Ugo Foscolo, raggiungendo il sottopasso di via Rota dove contestualmente al passaggio è apparso un murales con lo slogan "Insorgiamo". Poi l'approdo in piazza Trento e Trieste dove, senza il verificarsi di disordini o momenti di tensione, ci sono stati gli interventi conclusivi degli organizzatori.

"Non vogliamo e non possiamo pagare" si legge tra le motivazioni della manifestazione. "Pensiamo che i beni di prima necessità come la casa e il cibo non dovrebbero essere soggetti al valore di mercato e agli interessi della finanza ma accessibili a prezzi sempre calmierati. Viviamo in una città in cui il caro-vita è una costante da sempre: ormai a Monza fare qualsiasi cosa al di fuori del lavoro è diventato impossibile". E ancora "Non si combatte il caro-vita se non si lotta contemporaneamente per fermare la devastazione del pianeta. A Monza parlare di ecologia significa schierarsi contro la Pademontana, contro il tasso di consumo di suolo tra i più alti in Italia, contro gli interessi dei palazzinari, contro l'inquinamento che ci soffoca".

"E' nostro compito riappropriarci degli spazi, occupare le aree dismesse, riconoscere l'inganno e la violenza che si celano dietro questo modello di sviluppo" si legge nel volantino di presentazione della mobilitazione che, nel simbolo di una rosa stilizzata apparsa su manifesti e sugli striscioni appesi in città, ha toccato anche temi legati alla scuola "contro un sistema scolastico di sfruttamento esclusivo ed oppressivo" e tematiche Lgbt.

La manifestazione ha paralizzato per diverso tempo il traffico cittadino, con lunghe code a partire da via Buonarroti e via Mentana ma non si sono verificati scontri o danneggiamenti. I partecipanti hanno sfilato per le strade cittadine fino a raggiungere piazza Trento e Trieste scortati dalla Digos e da uno schieramento di forze dell'ordine. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sarebbero stati circa 700 con realtà provenienti anche da fuori città e da fuori provincia. Al termine della manifestazione a terra le strade sono rimaste tappezzate di volantini e qualche muro è stato segnato dal passaggio del corteo.

"Carovita, crisi climatica, scuola e transfemminismo queer i principali temi su cui abbiamo preso parola, sottolineando l'interconnessione tra le diverse istanze di lotta. Cori, murales, fumogeni hanno dato potenza all'impatto comunicativo della manifestazione attirando l'attenzione della cittadinanza monzese sul corteo, conclusosi nella centrale piazza Trento e Trieste" hanno commentato dal centro sociale Foa Boccaccio. "Buona la prima potremmo dire: si trattava infatti della prima grossa mobilitazione promossa dall'Aseemblea ora ancor più coesa e determinata nell'organizzazione di nuovi appuntamenti".