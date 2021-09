Fridays For Future: si torna in piazza per la difesa dell'ambiente

Gli studenti tornano in piazza a manifestare per il clima. I giovani di Fridays For Future, nella giornata dello sciopero globale, si danno appuntamento anche a Monza: venerdì 24 settembre dalle 9 alle 14 sit-in statico (e nel pieno rispetto delle prescrizioni covid) in piazza Trento e Trieste, davanti al Municipio.

“Il 2021 per il clima non è stato un anno come gli altri - spiegano gli organizzatori -. In tutto il mondo creeremo un vero e proprio momento storico prima della Cop26 di Glasgow. Ci faremo sentire da chi dovrà prendere decisioni epocali e non più rimandabili per l’umanità”.

La manifestazione si terrà a pochi giorni dalla Pre Cop, la riunione governativa internazionale che si terrà a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre in preparazione del summit Onu sui cambiamenti climatici in programma a novembre a Glasgow (Cop26).

Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare la mascherine e a rispettare il distanziamento. A portare in piazza cartelloni e manifesti, oltre a tappi di plastica e di sughero, e alle lattine di alluminio (per la realizzazione di un progetto che verrà presentato durante la mattinata), oltre a trombette, pentole e tamburi per far rumore e per farsi sentire.