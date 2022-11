Anche Monza scende in piazza, si accende e dice no alla transfobia

La piazza dell'Arengario si illuminerà con le luci delle candele e si colorerà con i colori dell'arcobaleno. Per dire no alla violenza e per ricordare chi ha perso la vita per il proprio orientamento sessuale.

L'appuntamento è per domenica 20 novembre alle 15 a Monza in piazza Roma dove l'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno (BOA) si stringerà al dolore di tutta la comunità transgender nel mondo in occasione della Transgender Day of Remebrance. "Ricorderemo i nomi e le storie di chi ormai non ha più voce - spiegano gli organizzatori -. Faremo sentire fortemente la propria. Infatti la comunità LGBTQIAP+ della Brianza non si è fatta ammutolire dall'affossamento del ddl Zan e dall'invisibilizzazione seriale e propagandistica degli ultimi mesi".

L'associazione BOA non sarà sola in piazza: in Arengario - oltre agli attivisti e al presidente Alex Mariani - ci saranno anche giovani, autorità politiche locali e regionali, esponenti del mondo sindacale e persone vicine alla causa. La piazza si illuminerà con 500 lumicini: uno per ogni vittima transgender nel mondo. In piazza anche alcuni esponenti della giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Pilotto. Il comune di Monza ha infatti patrocinato la manifestazione. Durante la manifestazione verranno anche ricordata Cloe Bianco (insegnante transgender morta suicida a Belluno) e Sasha (15enne di Catania vittima di misgenderin, che si è tolto la vita dopo anni di vessazioni).

Un pomeriggio per dimostrare, raccontare, testimoniare e non dimenticare: sulla piazza monzese è previsto anche l'intervento di Simone Verni, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, tra i primi firmatari della legge Nanni (legge regionale che contrasta l'odio omotransbifobico) che tra qualche giorno verrà discussa tra gli scranni del consiglio regionale a Milano.

"È importantissimo accendere un riflettore in Brianza sulla transfobia. Durante quest'ultimo anno solare nei nostri centri d'ascolto, di Desio, Monza e Vimercate, si sono moltiplicate le segnalazioni di transfobia con una impennata da settembre 2022. È necessario che queste persone si sentano al sicuro nel nostro territorio e sappiano che esiste questo servizio di tutela ed ascolto che può dare loro una bussola ed un sostegno affinché nessuna e nessuno si senta sola o solo" ricorda Oscar Innaurato, vicepresidente di BOA.