Stop alla guerra: la piazza monzese che si colora con le bandiere della pace

Da Monza un grido alla pace e un invito al disarmo. A chiederlo Brianza Accogliente e Solidale che ha organizzato per il 10 novembre un presidio in centro a Monza. L’appuntamento è alle 18.30 in piazza Roma. Fermiamo la guerra, riprendiamo per mano la pace: è questo l’invito che i promotori lanciano chiedendo la mobilitazione del “popolo della pace”. L’invito è quello di “invadere” piazza Roma con le bandiere della pace. Un invito al cessate il fuoco sui due grandi fronti in guerra: quello della guerra tra la Russia e l'Ucraina, e quello tra Israele e la Palestina.

A Monza già a marzo si era scesi in piazza contro la guerra Comitato Monza contro la guerra. Il gruppo Comitato Monza contro la guerra è nato ufficialmente martedì 14 marzo e riunisce Cub Monza e Brianza, Usb Monza e Brianza, Sinistra anticapitalista, Democrazia atea lombarda, Partito di Rifondazione comunista Monza e Brianza, Partito comunista italiano, Associazione marxista Controvento, Osservatorio antimafie. Il 23 febbraio erano scesi in piazza per manifestare contro l’invio delle armi in Ucraina, ma anche per ribadire un intervento diplomatico che fermasse il conflitto. Non solo quello in Europa.