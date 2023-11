Monza di nuovo in piazza al fianco della Palestina

Monza di nuovo in piazza per la Palestina. Dopo il presidio organizzato nella scorse settimane dal centro sociale Foa Boccaccio adesso un nuovo evento per dimostrare la propria solidarietà al popolo palestinese.

L’appuntamento è per venerdì 24 novembre alle 18 davanti all’Arengario con la manifestazione Monza for Gaza. Un momento di incontro, confronto e riflessione promossa dal Movimento politico per il socialismo. “Free Palestine. Diritto alla vita e allo Stato per il popolo palestinese. Stop al genocidio di donne, bambini e uomini palestinesi”, ricordano gli organizzatori nella presentazione dell’iniziativa alla quale invitano la cittadinanza.