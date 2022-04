Dopo 2 anni di stop riapre la cucina della Manifestazione Sanfioranese

Dopo due anni di stop causa covid torna la Manifestazione Sanfioranese. A Villasanta i volontari sono già al lavoro per l'allestimento della tradizionale festa che richiama migliaia di persone. Buon cibo, musica, divertimento: questi gli ingredienti della manifestazioni che da 43 anni rallegra il comune brianzolo.

Dopo l'annullamento delle edizioni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza sanitaria, adesso la festa ritorna con l'esercito dei volontari che stanno allestendo e preparando il tutto. La Manifestazione Sanfioranese si svolgerà dal 2 al 5 giugno all'oratorio di San Fiorano. Ma rispetto al passato non solo sono state ridotte le giornate di festa, ma è stato rivisto anche il menù e per quest'anno non sono previsti spettacoli serali. Il 2 e il 5 giugno ci saranno sia pranzo che cena, mentre nelle altre giornate soltanto la cena.

"Il punto forte della Manifestazione Sanfioranese - si legge sulla pagina Facebook della manifestazione - è indubbiamente la cucina; in cui si alternano piatti tipici della cucina brianzola con piatti più tradizionali delle sagre di paese quali costine, salamelle, arrosto, patatine e pesce fritto".