Ecco tutte le aree che verranno edificate a Monza: ma i comitati dicono no

Un’assemblea pubblica per fare il punto della situazione sui progetti di edificazione a Monza. La organizza il Coordinamento associazioni e comitati di Monza per il 12 ottobre alle 20.30 al Centro civico di San Rocco (via D’Annunzio). “Tutela del verde e stop al consumo di suolo - spiegano gli organizzatori -. Dopo le parole e le promesse di ascolto e di attenzione a quando i fatti?”.

Durante la serata si parlerà dei capannoni e dei centri commerciali a Sant’Albino e lungo viale delle Industrie; del deposito del cantiere della MM5 e dello svincolo della A52 a Casignolo; delle torri residenziali a San Fruttuoso. Ma si chiederanno anche aggiornamenti in merito ai progetti delle zone a 30 km/h; del progetto dell’ex ospedale Vecchio dove dovrebbe sorgere la nuova caserma dei carabinieri di Monza; del rilancio dell’ex Macello dove si ipotizzava la realizzazione del nuovo polo scolastico innovativo; del futuro dell’ex Buon Pastore e del masterplan del Parco di Monza.