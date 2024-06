Boss travestiti da imprenditori, armi, narcotraffico e dark web: la mappa della 'ndrangheta a Monza e in Brianza

Dark web e piattaforme di comunicazione cryptografate per movimentare carichi di droga e poi smerciare le sostanze stupefacenti con un business che negli anni si è fatto sempre più tecnologico. E che, stando all'analisi emersa dalla Relazione sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2023, rappresenta ancora una delle attività più remunerative per le organizzazioni criminali. Anche se l'interesse della 'ndrangheta per il mondo degli affari, soprattutto nella ricca Lombardia e a Monza e Brianza, ha ampliato i suoi orizzonti.

"L’analisi degli elementi info-investigativi estratti dal patrimonio informativo della DIA riferito al primo semestre del 2023 restituisce uno scenario della criminalità organizzata italiana che conferma come le organizzazioni mafiose, da tempo avviate ad un processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti socio-economici ed alla vantaggiosa penetrazione dei settori imprenditoriali, abbiano implementato le capacità relazionali sostituendo l’uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive" si legge nell'introduzione del report presentato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi relativo all’analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del I semestre del 2023.

"Oggi, le mafie preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite. I gruppi criminali, inoltre, dimostrano una spiccata sensibilità nel cogliere talune indicazioni provenienti dal territorio, segnali che essi riscontrano e soddisfano dimostrando, sebbene in modo distorto e funzionale solo ai propri interessi, empatia e prossimità verso la comunità di cui fanno parte". E quindi boss che vestono sempre più i panni degli imprenditori, "con il liberarsi dal modello di una mafia di vecchia generazione, aderendo piuttosto alla nuova ed accattivante immagine imprenditoriale, l’uso della tecnologia assume un ruolo determinante per l’attività illecita delle organizzazioni criminali, che con sempre maggiore frequenza utilizzano i sistemi di comunicazione crittografata, le molteplici applicazioni di messaggistica istantanea e i social".

Perché la 'ndrangheta ha allungato le mani sulla Lombardia (e la Brianza)

Le infiltrazioni della 'ndrangheta da tempo si sono estese anche in Lombardia. E a rappresentare un territorio interessante per gli affari della criminalità organizzata è, secondo quanto emerso dall'analisi, il "modello economico e produttivo efficiente e trainante" che "rappresenta per i gruppi criminali di tipo mafioso un’ottima opportunità di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti e per questo da infiltrare senza ricorrere a metodi violenti".

"Ricerca di consenso e di accettazione da parte degli operatori economici è l’obiettivo di organizzazioni come la ‘ndrangheta il cui consenso sociale è in crescita, proprio perché soggetti, la cui appartenenza a contesti mafiosi è conclamata, sono considerati dagli operatori socio-economici locali interlocutori affidabili con i quali concludere affari" si legge. E a confermare le infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nell’economia lombarda sono le interdittive antimafia disposte dalle Prefetture nel primo semestre 2023. Sono stati 14, citando i dati presenti nel report, i provvedimenti interdittiviantimafia emessi nel semestre in esame, "11 dei quali hanno riguardato imprese con elementi di criticità collegatialla ‘ndrangheta".

La mappa della 'ndrangheta in Lombardia e in Brianza

"La ‘ndrangheta, nata come ordine malavitoso di tipo rituale essenzialmente ed esclusivamente calabrese, da tempo ha oltrepassato i confini regionali, diventando un network criminale capace di agire con grande disinvoltura nei contesti più diversificati, con un’accentuata vocazione verso i comparti economici, finanziari ed imprenditoriali" si legge nella presentazione delle matrici del fenomeno. Ma è possibile mappare la presenza delle locali di 'ndrangheta sul territorio?

"La principale struttura organizzativa di ‘ndrangheta, la cosiddetta camera di controllo, denominata appunto, la Lombardia, è sovraordinata ai locali presenti nella Regione e in collegamento con la casa madre reggina" si legge nel rapporto della DIA. "Nella Regione, risulterebbero operativi 24 locali di ‘ndrangheta nelle province di Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico-Buccinasco, Pioltello, Rho, Solaro, Legnano- Lonate Pozzolo), Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco - Cermenate), Monza-Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno e Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (locali di Lecco e Calolziocorte) e Pavia (locali di Pavia e Voghera).

Dark web e narcotraffico: il boss all'ergastolo che a Monza smerciava armi

A infliggere un duro colpo alla 'Ndrangheta, anche in Brianza, lo scorso giugno 2023 - nel periodo preso in esame dal report - è stata anche l’operazione “Crypto”17. Piattaforme di messaggistica criptata, poi decodificate dai collaterali organismi internazionali e dell’Unione Europea, per il narcotraffico con rotte che dall'Ecuador e dalla Spagna portavano droga in Lombardia e armi.

"L’inchiesta si è conclusa con l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 30 soggetti indiziati a vario titolo per associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio e traffico diarmi daf uoco comuni e da guerra". La sostanza stupefacente, occultata in container, approdava nel porto di Gioia Tauro (RC) per poi essere destinata a Milano. "Parallelamente, è emerso un illecito commercio di armi da guerra (mitragliette, fucili da assalto, pistole, nonché bazooka e bombe a mano) che alcuni indagati acquistavano da un fornitore - monzese - condannato all’ergastolo per omicidio aggravato ed associazione mafiosa, che approfittava di benefici carcerari e permessi premio. Gli arresti sono stati effettuati anche a Muggiò, Giussano, Cesano Maderno e Carate Brianza. "Il gruppo criminale, mediante il trasporto su gomma, approvvigionava dalla Spagna quantitativi ingenti di hashish e marijuana che venivano successivamente distribuiti nelle province di Milano, Monza-Brianza, Bergamo e Cremona". E ancora una volta per gestire gli affari i membri avevano scelto "piattaforme informatiche di messaggistica criptata a vantaggio dell’attività criminosa del gruppo".

Da Vibo Valentia alla Brianza: gli arresti dell'operazione “Maestrale Carthago”

La provincia di Monza e Brianza, nella relazione della Dia, è citata nell'ambito dell'operazione antimafia “Maestrale-Carthago” che lo scorso maggio 2023 ha portato a 61 fermi con due arresti anche in Brianza. Un'indagine iniziata nella provincia di Vibo Valentia che si è ampliata anche nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte e nel Veneto. Nell’ambito dell’operazione i carabinieri di Monza hanno arrestato per associazione di tipo mafioso (416bis) due persone originarie di Vibo Valentia ma residenti sul territorio: un 48enne che viveva a Biassono e un 47enne di Monza. Le accuse, a vario titolo tra gli indagati, riguardavano, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento personale, procurata inosservanza della pena e falso ideologico, il tutto aggravato dal “metodo mafioso”.

"L’indagine ha consentito di “mappare” la presenza della criminalità organizzata nella provincia di Vibo Valentia ricostruendo ruoli, compiti e dinamiche di capi, promotori, organizzatori e partecipi, evidenziando la loro forte vocazione economico-imprenditoriale e la capacità di intessere fluidi rapporti con “colletti bianchi”, esponenti politici e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni" si legge nella relazione. "Per i riflessi operativi in Lombardia, il provvedimento cautelare ha riguardato due indagati ritenuti affiliati al locale di ‘ndrangheta di MILETO (VV) e residenti nella provincia di Monza e Brianza".