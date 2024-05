In autodromo si torna a marciare per sostenere la lotta al cancro

Negli spazi dell'autodromo si torna a marciare per sostenere la lotta contro il cancro. Il 2 giugno torna infatti la "Formula uno", la storica corsa -camminata non competitiva di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Milano, Monza e Brianza.

L’evento solidale, giunto alla 44esima edizione, invaderà gli spazi dell’Autodromo e non solo, venerdì 2 giugno, festa della Republica italiana. La Formula Uno è aperta a tutti: adulti, bambini e anche agli amici a quattro zampe! Sarà un’occasione per condividere sport, divertimento e solidarietà sostenendo i servizi di assistenza ai malati di Casa Lilt, il grande polo di prevenzione e assistenza oncologica di via San Gottardo 36 a Monza.

Quest’anno l’autodromo cittadino sarà interessato dai lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del proprio circuito. Per questo la marcia "Formula uno" si sposterà nel vecchio tracciato della pista e poi si snoderà intorno al parco di Monza lungo due percorsi da 5 e 10 chilometri. Percorrendo una piccola parte dei 700 ettari del parco, considerato il "gioiello verde" della città, sarà possibile godere della vista di tante specie animali e vegetali.

La partenza

La partenza per chi partecipa alla storica marcia è prevista alle ore 9.30 all’interno del parco, dopo il sottopasso di Via Mirabello, all’incrocio con via Vedano. I cancelli apriranno già alle 8. I volontari Lilt di Monza saranno già operativi per l’accoglienza. Lo scorso anno erano presenti 150 volontari, grazie ai quali l’evento deve il proprio successo da più di 40 anni. Gli accessi saranno da Biassono, Porta Monza e Porta Vedano. E’ meglio arrivare con anticipo, consigliano gli organizzatori, per percorrere a piedi gli ultimi metri all’interno del parco di Monza fino all’incrocio tra Via Vedano e Via Mirabello. I volontari Lilt aiuteranno ad orientarsi.

Come arrivare in auto o con i mezzi

Arrivando in auto, sarà possibile lasciare la propria vettura in uno dei parcheggi all’interno del parco (attenzione, i posti sono limitati!) o nelle zone limitrofe e percorrendo a piedi gli ultimi metri fino all’incrocio tra via Vedano e via Mirabello all’interno del parco di Monza. Sempre in auto, sarà possibile parcheggiare:

• Parcheggio pubblico parco - P.ta di Vedano Villa Reale Parking

• Area parcheggio gratuito di via Parco

Arrivando con i mezzi, le seguenti linee hanno fermate in corrispondenza del Parco di Monza:

• Bus: Z212Z221Z321

• Treno: S7 In questo caso è consigliato arrivare almeno mezz’ora prima per avere il tempo di raggiungere il village a piedi.

La partenza sarà tassativamente alle 09.30, ma la festa inizierà già alle 8 del mattino.

Ecco come iscriversi

Per partecipare alla Formula Uno ci si può iscrivere sul seguente link, e nei gazebo allestiti a Monza e nel parco:

il 25 e 26 maggio presso parco di Monza Viale Cavriga e via Vedano.

il 25 e 26 maggio presso Via Italia (di fronte a Rinascente) a Monza

l'1 giugno presso via Italia (di fronte a Rinascente) a Monza

il 2 giugno presso il Village dell’evento

Casa Lilt a Monza

La corsa - camminata sosterrà le attività di Casa Lilt, il grande polo di prevenzione e assistenza oncologica di via San Gottardo a Monza. Qui Lilt mette a disposizione nuovi servizi, attrezzature diagnostiche di ultima generazione e un team medico specializzato per intercettare i bisogni di diverse tipologie di pazienti, anche di chi, malato oncologico, necessita di assistenza specialistica o sostegno economico.

Tutti coloro che si iscriveranno, con una donazione a partire da 12 euro, riceveranno la t - shirt e il pacco gara con i gadget offerti dai nostri sponsor. Il pacco gara, insieme ai prodotti di ristoro, verrà distribuito il giorno stesso dell’evento, al momento dell’arrivo. Per i bambini fino ai 7 anni compresi è disponibile un biglietto a donazione minima agevolata da 10 euro. Oltre alla corsa - camminata, non mancheranno musica, divertimento e tanti giochi e attività per grandi e piccini. Compresi i gonfiabili, la grande novità di quest'anno.

In pista anche l'81enne Valentino

Nel 2023 alla "Formula uno" sono stati raccolti 96 mila euro e hanno corso 6.200 persone. Tra quest’ultime Valentino Segantin, presente alla marcia dalla primissima edizione. Monzese di 81 anni, anche quest’anno Valentino partecipa alla camminata - corsa non competitiva insieme alla sua numerosa famiglia. Nella prima edizione Valentino ha partecipato all’evento con i nove fratelli, i figli piccoli e con il padre. La famiglia si è aggiudicata per molto tempo la coppa dedicata al gruppo più numeroso. Quest’anno il team è più sparpagliato e coinvolge figli, nipoti e proponipoti che partiranno da postazioni differenti, per poi ritrovarsi lungo il percorso o alle postazioni delle premiazioni.

"Si tratta di una bella iniziativa. Rispetto alla prima edizione il numero dei partecipanti è cresciuto, la camminata è molto sentita e si contribuisce a una buona causa", ha spiegato Segantin.

L’evento è patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla Reggia di Monza, dalla provincia Monza Brianza e dal comune di Monza, da Regione Lombardia.

Per informazioni e iscrizioni cliccare qui