La marcia per la pace che attraversa la Brianza

Una marcia per ribadire lo stop alle bombe che stanno mietendo vittime in Ucraina e in Medio Oriente (ma non solo).

Si svolgerà domenica 21 gennaio la marcia per la pace organizzata dall’associazione interculturale Mondo a colori. La partenza alle 15 da Bernareggio (dal cortile della mensa in via Pertini 2) con arrivo a Sulbiate (all’auditorum di piazza Mercato).

La manifestazione ha visto l’adesione dei comuni di Bernareggio, Carnate, Aicurzio, Mezzago, Bellusco, Ronco Briantino e Sulbiate oltre a quella di numeriose associazioni del Vimercatese. Durante la marcia verrà effettuata una raccolti fondi a favore della Caritas Gerusalemme per sostenere il progetto “Donne educatrici per i diritti umani, la pace e la democrazia”. Al termine della marcia gli alpini e la comunità marocchina di Bernareggio offriranno un punto ristoro e attività ricreative per intrattenere i bambini.