Monza scende in piazza per la marcia della pace

In piazza con la bandiera per la pace per chiedere la fine dei bombardamenti. L'appuntamento a Monza per il 24 febbraio quando la Rete Brianza accogliente e solidale ha organizzato l'evento "Cessate il fuoco".

Si tratta di un corteo per le vie del centro storico "armati" soltanto di musica e di bandiere della pace. Il corteo partirà alle 16 da piazza Citterio (Re de Sass) e arriverà fino in piazza Roma. In queste ultime settimane non è la prima volta che Monza si è mobilitata per la pace. Nella mattinata di sabato 10 febbraio in centro si è svolto un flash mob organizzato da alcuni cittadini monzesi sulla scia del Comitato donne in cammino per la pace, un sodalizio nato a Brescia e che rapidamente si sta diffondendo in tutta Italia.