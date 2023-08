L'assessore monzese che definisce il generale Vannacci "deficiente"

Il generale Roberto Vannacci continua a far parlare e le polemiche arrivano anche a Monza. Dopo l'invito (declinato) di presentarsi alle suppletive di ottobre con Forza Nuova, adesso il generale dell'Esercito - che ha pubblicato il libro "Il mondo al contrario" scatenando polemiche in merito soprattutto alle sue considerazioni sulla comunità Lgbt, sugli immigrati e sulle donne - è ancora al centro delle discussioni brianzole: Marco Lamperti, assessore al Governo del Territorio, all’Edilizia Privata, e ai Lavori Pubblici lo ha etichettato come un deficiente.

“Vannacci è un deficiente – scrive in un post pubblicato nella mattinata di martedì 22 agosto sul suo profilo Facebook -. Non tanto perché le sue posizioni ideologiche sono retrograde, reazionarie e discriminatorie. Vannacci è deficiente nel senso latino del termine: si lancia in considerazioni scientificamente sbagliate, irrazionali e assolutamente rigettate dal mondo scientifico”. Lamperti precisa quindi che il generale sarebbe un “deficiente proprio nel senso di ‘mancante’ delle nozioni di base sui temi per formularci sopra delle opinioni – prosegue -. Attenzione. Qui non si vuole censurare nessuno. Il campo delle opinioni e quello dei fatti però sono due luoghi diversi: portare come proprio legittimo pensiero una tesi scientificamente falsa senza alcuna prova a supporto è analfabetismo funzionale e il biasimo pubblico è la cura migliore per il soggetto affetto da questo terribile male, così da evitare epidemie di stupidità. Quindi che parli pure, ma che gli anticorpi della società civile facciano il loro corso”.