Mariuccia la monzese che in tv ricorda: "Grazie Silvio, hai aiutato tanti bimbi a guarire"

Era emozionata Mariuccia Corbetta, quando davanti alle telecamere di Mattino 5 nella mattina di mercoledì 14 giugno ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi. La monzese, molto attiva nel mondo del volontariato e anima dell'associazione Qui Donna Sicura da anni impegnata nella prevenzione e nella cura dei tumori del seno, ha ricordato quella generosità che Silvio ha sempre nutrito per i bambini più fragili.

"Ho conosciuto Silvio Berlusconi negli anni Otttanta - ha raccontato davanti alle telecamere di Mediaset - quando mia figlia andava a giocare con Marina in Villa San Martino. Io era impegnata come volontaria al Piccolo Cottolengo di Milano e chiesi a sua moglie di potermi mettere in contatto con lui per raccogliere fondi per quell'ente".

Mariuccia non sperava proprio che quell'imprenditore che era diventato famoso, potesse aiutarla. "Invece mi rispose e grazie alla trasmissione SuperFlash condotto da Mike Bongiorno sono stati raccolti oltre 1 miliardo di vecchie lire, proprio per quella causa". Una generosità che proseguì anche quando Mariuccia Corbetta si avvicinò al Comitato Maria Letizia Verga fiore all'occhiello per la cura delle leucemie dei bimbi. "Anche quella volta Silvio Berlusconi mi aiutò - proseguì -. E grazie alla trasmissione TeleMike anche quella volta abbiamo raccolto oltre 1 miliardo di lire. A chi mi dice: ma i soldi li hanno donati le persone, non Berlusconi ricodo che Berlusconi ha messo a disposizioni le sue tv, ha fatto conoscere queste importanti istituzioni". Un Comitato Maria Letizia Verga al quale Berlusconi, spesso in silenzio e senza il clamore delle cronache, è sempre rimasto legato grazie alla presenza di Mariuccia. "Aveva un sogno: regalare un viaggio intorno al mondo ai bambini malati di leucemia. Si informava sempre sulle condizioni dei bimbi, regalando tanti sorrisi ed emozioni a quei piccini che stavano affrontando la battaglia più dura della loro vita. E per 8 di loro quel sogno di Silvio, grazie a Berlusconi, è diventato realtà".