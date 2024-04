L'arrivo a sorpresa di Marta Fascina all'ospedale San Gerardo e i regali (personalizzati) ai pazienti

Se in Parlamento le sue continue assenze non passano inosservate, quando si tratta di solidarietà Marta Fascina risponde presente. La deputata di Forza Italia è stata immortalata pochi giorni prima di Pasqua all'ospedale San Gerardo di Monza, in visita al reparto pediatrico.

L'ultima compagna di Silvio Berlusconi - scomparso a giugno 2023 - porta avanti l'impegno del Cavaliere nei confronti della struttura ospedaliera. Il fondatore di Forza Italia, infatti, aveva sostenuto per molto tempo un gruppo di volontari che aiuta le donne malate di tumore in cura al San Gerardo, oltre ad aver finanziato diverse iniziative e donato attrezzature mediche. Marta Fascina ha preso a cuore i piccoli pazienti e, come si vede nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, è andata a trovarli portandogli dei doni.

Un incontro privato durato due ore, in cui la deputata ha consegnato personalmente i regali ai bambini. Pacchi arrivati a bordo di due minivan e personalizzati: a ognuno quello che più desiderava. Un modo per provare a rendere la loro Pasqua più allegra, nonostante tutto.

Marta Fascina al San Gerardo di Monza