Niente mascherine all'aperto durante i mesi estivi, l'annuncio

Durante i mesi estivi si potrà girare senza mascherina per lo meno all'aperto. A rivelarlo, seppur con le dovute riserve, è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, (Noi con l’Italia), intervistato da Today.it.

Alla domanda specifica sulla questione mascherine per luglio e agosto ha sottolineato che "dobbiamo distinguere però fra zone all’aperto e al chiuso. È ragionevole pensare che ad agosto si possa prendere considerazione l’ipotesi di non portare la mascherina all’aperto".

"Confermo - ha detto ancora - che dobbiamo essere convinti di essere entrati in un periodo che ci porta verso un ritorno normalità e non possiamo permetterci passi indietro. Questa è anche la motivazione su cui si impostano le riaperture, con la consapevolezza di fare un passo dopo l’altro, ma sempre in avanti. Vorrei sottolineare alcuni aspetti dell’ultimo decreto, che ci ha fatti uscire dal clima di incertezza. Ci chiedevano date per pianificare e la politica si è assunta la responsabilità delle scelte".

"Per quanto riguarda la campagna vaccinale - ha proseguito ripondento al giornalista Stefano Pagliarini - stiamo andando a ritmo sostenuto, giugno sarà determinante con oltre 20 milioni di dosi e oggi la struttura in piedi è in grado di superare le 500mila dosi al giorno. Per quanto riguarda le vacanze, possiamo fare più di una riflessione, da un lato il posticipo della seconda dose ci consente una maggiore programmazione, soprattutto se pensiamo che per Pfizer e Moderna il richiamo è dopo 42 giorni. Poi dobbiamo pensare che per chi fa le vacanze prolungate, c’è la residenza anagrafica temporanea ed è una prima risposta. Ma non possiamo pensare di correre dietro al turista del fine settimana con il vaccino".

Girare senza mascherina perché i vaccinati aumentano

"Vorrei ricordare che tre mesi fa, quando ci siamo insediati, venivano fatte 60mila dosi al giorno, ora le 500mila le stiamo raggiungendo con dati importanti nel fine settimana. Mi sento di dire che l’obiettivo è raggiunto e alcuni giorni è anche superato. Dico che oggi siamo pronti per andare oltre: a giugno arriveremo a 700mila dosi di vaccino al giorno e anche oltre. Solo a giugno prevedo 20 milioni di dosi. Capisce allora - ha detto rivolgendosi al giornalista - quando dico che a luglio e agosto potremo fare a meno delle mascherine".