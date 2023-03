Il politico brianzolo che dopo 30 anni dalla maturità è tornato sui banchi del liceo

"Eccomi qui, dopo tanti anni, davanti alla sede del prestigioso e, perché no, mitico Liceo Bartolomeo Zucchi di Monza (io frequentai la sede distaccata di Vimercate)". Così inizia il post che Massimiliano Capitanio ha scritto oggi sul suo profilo Facebook. Capitanio - commissario dell'Agcom e già deputato della Lega - è ritornato sui banchi del prestigioso liceo monzese.

Non nelle vesti di studente, ma in quelle di "docente" che ha raccontato la sua esperienza di ex zucchino, arrivato fino in Parlamento. "Grazie agli studenti per avermi invitato e ascoltato - spiega -. Il liceo classico è stata una pagina fondamentale per la mia crescita: la formazione umanistica, magari aggiornata, può aprire le porte a qualsiasi percorso. Oltre ad aver raccontato la mia esperienza "Dallo Zucchi al Parlamento", ci siamo confrontati su educazione civica, identità digitale, cyberbullismo, letteratura, consigli utili per una scuola più "pratica" e tanto altro. Un'esperienza stupenda. Non potevo mancare".

Classe 1974 Capitanio, nato a Vimercate e cresciuto a Concorezzo, è giornalista professionista, che fin dai tempi del liceo ha militato nella Lega. È promotore e primo firmatario della legge 92 del 2019 che ha reintrodotto l'educazione civica obbligatoria e curricolare nelle scuole italiane. Numerose le istanze del territorio brianzolo che Capitanio ha portato nelle aule romane. Adesso ricopre l'incarico di commissario dell'Agicom