A Monza una nuova location per i matrimoni civili (ma non è la Villa Reale)

Una nuova suggestiva location per chi, a Monza, decide di convolare a nozze. Adesso per i futuri sposi che optano per il matrimonio civile (o la costituzione di unioni civili) non ci saranno solo il municipio o la suggestiva cornice della Villa Reale. Dal 2023 sarà possibile sposarsi anche in Cascina Frutteto, nel Parco.

Lo stabilisce la determina pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza dove viene illustrato il contratto tra il comune e la scuola di Agraria all'interno del Parco di Monza. Il documento illustra l'accordo raggiunto tra comune e scuola per 'l'utilizzo a titolo non oneroso per l'amministrazione comunale della struttura di Cascina Frutteto per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili per il 2023-2024’.

Le date per chi desidera convolare a nozze nella suggestiva cornice di quell'angolo del grande polmone verde sono già state definite: per il 2023 i giorni sono il 18 marzo, il 22 aprile, il 6 maggio, il 10 giugno, il 15 luglio, il 30 settembre e il 21 ottobre; per il 2024 invece le date concordate sono il 16 marzo, il 20 aprile, il 4 maggio, l'8 giugno, il 13 luglio, il 21 settembre e il 19 ottobre.

Come viene spiegato nella determina in quelle giornate potranno essere organizzati fino a due matrimoni/unioni civili con riti della durata massima di 45 minuti ciascuno, rispettivamente con inizio alle ore 12.15 e alle ore 13.15. "Possono essere celebrati riti civili anche in eventuali date extra-calendario alle ore 18, esclusivamente dal lunedì al venerdì con durata massima di 45 minuti. Sono da escludersi come date extra-calendario, i giorni di festività nazionale e patronali. La Scuola Agraria si impegna a concordare con anticipo minimo di due settimane con l’Ufficio Stato Civile l’eventuale necessità di pianificare date extra-calendario", si legge nel documento ufficiale.