Fiori d'arancio: ecco i dettagli del matrimonio di Silvio Berlusconi

Domani dovrebbe essere il grande giorno: quello del tanto annunciato, chiacchierato, smentito e confermato matrimonio tra Silvio Berlusconi e la sua fidanzata Marta Fascina. Sabato, 19 marzo, Villa Gernetto a Lesmo dovrebbe (in questo caso il condizionale è d'obbligo) ospitare quello che non è in realtà un matrimonio vero e proprio ma un cosiddetto "matrimonio simbolico all'americana". Dove, però, non mancheranno lo scambio delle fedi e i regali. Come riporta Today.it l'evento pare essere stato organizzato nei minimi dettagli.

La location

Inizialmente sembrava che la coppia avesse scelto come location la Provenza poi si è parlato di Arcore. Ora il Corriere parla (anche) di un pranzo a Lesmo, in quella Villa Gernetto sede anche dell'Università della Libertà e dei ritiri pre-partita del Monza. Gli invitati saranno tra i 50 e i 60.

Il "no" dei figli

Nozze alle quali non mancheranno i cinque figli di "patron Mediaset": Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Eppure loro stessi - ed anche gli amici più cari, da Fedele Confalonieri a Gianni Letta, perfino i collaboratori stretti - avrebbero sconsigliato a Berlusconi di dare una festa di nozze: tutti infatti erano perplessi o contrari sull'opportunità di festeggiare un evento che non ha valore giuridico ma che non può che stridere con la tragicità della fase storica che stiamo vivendo, quella della guerra in Ucraina. Molto offesa la giovane compagna (53 anni in meno dell'85enne Berlusconi), che non avrebbe voluto sentire ragioni. E che si sarebbe già risentita di dover rinunciare ad un rito vero e proprio. Ma, a quanto sembra, si eviterà in tutti i modi di rendere la cerimonia sfarzosa e inappropriata.

Gli invitati

Tra gli invitati, i massimi vertici del partito, da Antonio Tajani ai capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, a Valentino Valentini. Non ci saranno ministri né alleati.

Chi è Marta Fascina

Calabrese, 31 anni, una laurea in Lettere e una carriera politica avviata tra le fila di Forza Italia ha lavorato nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan, per poi passare alla Fondazione Milan.

Per Silvio Berlusconi sarebbe questo il terzo matrimonio: il primo fu con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre di Marina e Pier Silvio, quindi le nozze con Veronica Lario, che lo rese padre di Barbara, Eleonora e Luigi e poi la relazione con Francesca Pascale, interrotta nel marzo 2020.