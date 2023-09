Dal concerto del Liga all'altare: la favola d'amore del campionissimo monzese

"Muraletti per sempre".

Con queste parole, sulla sua pagina Facebook, il 39enne capitano e presidente degli Sharks di Monza (la squadra di powerchair hockey nella quale milita da 25 anni) Mattia Muratore ha inteso condividere con fan e amici la felicità per il giorno del suo matrimonio. Nella giornata di venerdì 1 settembre il campionissimo in carrozzina è infatti convolato a nozze con l'amatissima compagna Erika Micheletti, conosciuta 7 anni fa grazie alla passione comune per Ligabue.

La location scelta per il lieto evento Villa Ormaneta a Cerea, in provincia di Verona, dove i due neo sposi (freschi di vacanze a Jesolo) sono stati affiancati da tanti parenti e amici. Lui elegantissimo in blu, e con l'immancabile copricapo in tinta, lei in un romantico abito bianco e con un bouquet di girasoli fra le mani.

Una storia d'amore e di coraggio

Di professione avvocato, Mattia lavora all’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Sebbene affetto fin dalla nascita da osteogenesi imperfetta, ciò non gli ha impedito di diventare la punta di diamante della squadra monzese di hockey in carrozzina, con la quale ha vinto il campionato italiano. Ironico, decisamente social, al suo attivo Mattia ha anche la pubblicazione del libro "Sono nato così, ma non ditelo in giro", la cui prefazione è stata affidata al cantante Luciano Ligabue, che il campione ha conosciuto nel 2010 e con il quale ha poi lavorato fianco a fianco come attore nel docufilm "Niente paura". Ancora all'amore per la musica di Ligabue si deve l'incontro con Erika, anche lei fan sfegatata dell'artista, e che proprio in una scena del film ha visto Mattia per la prima volta. Scegliendo poi, nel 2017, di lasciare la sua casa di Rovigo per andare a vivere con lui ad Arcore.

Il lieto fine

A gennaio l'annuncio delle nozze fra i due, dopo la proposta di matrimonio pubblica - con tanto di anello di fidanzamento - fatta da Mattia alla sua dolce metà al termine di una partita. Venerdì 1 settembre, infine, il matrimonio. A suggellare la bellissima favola dei "Muraletti per sempre" (acronimo formato dal cognome del campione, Muratore, e da quello della sua sposa, Micheletti) Manco a dirlo, sulle note del Liga.