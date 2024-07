Matrimonio vip, ecco chi ha scelto la Brianza come location di nozze

Ha scelto la Brianza per celebrare il suo giorno più bello Danilo Bertazzi, più noto con il nome del personaggio che ha interpretato per anni ovvero Tonio Cartonio, il famoso folletto della celebre serie per bambini "Melevisione". Nella giornata di martedì 2 luglio il 64enne attore si è infatti sposato con lo storico compagno Roberto Nozza a Besana in Brianza.

A renderlo noto è stato proprio l'attore pubblicando storie e un post su Instagram. Danilo e Roberto Nozza hanno deciso di convolare a nozze dopo dodici anni di fidanzamento. Oltre alle foto di loro due insieme e delle fedi, anche un emozionante scatto che li ritrae insieme ai genitori di Nozza: "I miei bei suoceri", ha scritto Danilo sicuramente emozionato.

L'annuncio delle nozze tramite social

Le nozze non era proprio un segreto: dopo aver fatto coming out nel 2019 a inizio 2024 Bertazzi aveva annunciato che sarebbe stato un anno speciale. A corredo di una foto che lo ritraeva insieme a Nozza (per festeggiare i 12 anni d'amore) aveva scritto una dolce didascalia: "Il 2024 sarà l'anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data".

L'addio alla Melevisione

A inizio giugno aveva pubblicato un video nel quale spiegava i motivi che lo portarono a dire addio alla Melevisione, programma di enorme successo tra i bambini. "Ogni volta che vedo un meme con l'addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa. Cercherò di spiegare il vero motivo per cui ho lasciato il programma, fermo restando che è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco", ha dichiarato il 64enne, che per sei stagioni è stato Tonio Cartonio, raccontando che furono anche i suoi problemi di salute a portarlo a dire addio allo show.

"Sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Ricordo che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo: “Vi prego, non lasciatemi a casa”. Però, essendo in ospedale loro hanno messo un personaggio nuovo, Nina Corteccia" ha spiegato Bertazzi che teneva talmente tanto a Tonio Cartonio e alla Melevisione che, dopo aver subìto quella prima operazione, ha comunque deciso di continuare a registrare le sue puntate nascondendo le cannule della flebo sotto al costume di scena. Danilo però non stava bene e quando cambiò il regista decise di abbandonare.