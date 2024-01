Quei monzesi sorridenti e sognatori che il presidente Mattarella ha citato nel discorso di fine anno

Quella trasferta a Monza il 2 aprile 2023 non lo ha lasciato indifferente. Tanto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno ha parlato anche di quel momento particolarmente emozionate. Quell’incontro con i ragazzi di PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita da persone con autismo.

Quei sorrisi, quell’entusiasmo e quella pizza nota come la “pizza più buona della galassia conosciuta” sono rimasti nel cuore del capo della Stato che ha voluto ricordare e mostrare come esempio il progetto nato dall’idea di Nico Acampora, il papà di Leo un bimbo autistico. Nico per il suo ragazzo e per i tanti ragazzi come lui apparentemente senza un futuro lavorativo e di autonomia, ha deciso di mettere in piedi un progetto, ormai diventato modello sociale e imprenditoriale.

Il presidente nel discorso di fine anno ha citato l’esperienza monzese ricordando l’entusiasmo “letto negli occhi e nei sorrisi dei ragazzi con autismo che lavorano con entusiasmo a PizzAut, promossa da un gruppo di sognatori che cambiano la realtà”. Un’emozione che era ben visibile sul volto del presidente in quella giornata di inizio primavera dell’anno scorso quando ha tagliato il nastro della pizzeria, ha incontrato personalmente i ragazzi e ha gustato quella pizza speciale.

Un’emozione che ieri sera ha vissuto anche Nico Acampora quando ascoltando il discorso di Mattarella improvvisamente si è sentito citare in causa. “Un'emozione così grande che sono caduto dalla sedia – ha scritto sui social il papà di questo progetto -. Siamo profondamente grati al presidente Mattarella per aver ricordato PizzAut nel suo intervento di fine anno. Il presidente ha spiegato di aver ritrovato negli occhi e nei sorrisi dei nostri ragazzi autistici i valori che fondano la nostra Repubblica e il nostro impegno quotidiano. Il nostro impegno, dimostrare che la nostra costituzione contiene valori che sta a noi far diventare realtà: il diritto al lavoro anche per le persone autistiche e disabili. E siamo grati al presidente perché ogni giorno risentiamo la forza, l’umanità e l’emozione degli abbracci che ha donato a me e a ciascuno dei nostri ragazzi quando è stato ospite da PizzAut nel mese aprile. Il presidente ci ha definito sognatori...e noi siamo così grati che nel sogno di un Italia più inclusiva e giusta lui sia presente tutti i giorni. Grazie presidente, buon anno a lei e a tutti gli italiani che si impegnano per un mondo migliore”.