La Reggia di Monza come il Quirinale: il primo a vedere la nuova mostra è Mattarella

La Reggia di Monza come il Quirinale. E non solo perché martedì mattina tra le stanze della Villa Reale c'era il capo dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella infatti è stato ospite del Festival delle Regioni, organizzato Regione Lombardia con i governatori riuniti nelle sale della Reggia. E la visita è stata anche l'occasione per presentare la preview del progetto “Reggia Contemporanea”, un itinerario artistico con pezzi permanenti sull'esempio appunto del Quirinale.

“Reggia Contemporanea” nasce da quanto realizzato dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica con “Quirinale contemporaneo”. “Ringrazio il Presidente della Repubblica per aver voluto visionare di persona, questa mattina, l’anteprima di “Reggia Contemporanea”, curata dall’arch. Cristina Mazzantini. L’itinerario artistico che stiamo allestendo al secondo Piano della Nobile della Villa Reale coniuga la classicità dell’ambiente che lo ospita con la contemporaneità vitale delle opere esposte e rappresenta così un ulteriore passo in avanti nel percorso di ampio respiro che proietta la Villa Reale, i suoi Giardini ed il Parco verso il pieno riconoscimento del loro ruolo nel panorama culturale, artistico e ambientale italiano ed internazionale” ha detto Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

La Reggia di Monza come il Quirinale, un museo in fieri

Seguendo l’esempio del Quirinale, “Reggia Contemporanea” si prospetta come un progetto in fieri, con l’obiettivo di valorizzare la Villa Reale di Monza come luogo e di rendere dinamico il suo patrimonio storico-artistico arricchendolo con importanti opere d’Arte contemporanea e di Design, da acquisire a titolo gratuito, in comodato pluriennale o in donazione.

“Reggia Contemporanea è un Progetto di valorizzazione che farà rivivere la Villa Reale di Monza, promuovendo l'eccellenza Lombarda e Italiana nel campo dell'Arte e del Design. Ringraziamo il Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio Mattarella, che con il Progetto “Quirinale Contemporaneo” lo ha ispirato e con la sua presenza lo ha formalmente avviato” ha spiegato Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. La preview, che anticipa la prima edizione del Progetto a cura dell’architetto Cristina Mazzantini e in programma per la primavera 2023, espone nel piano nobile opere di ventiquattro artisti e designer. Alla Villa Reale saranno presenti le opere di Enrico Castellani, Mario Ceroli, Michele Ciacciofera, Piero Dorazio, Chiara Dynys, Emilio Isgrò, Massimo Listri, Mario Nanni, Gastone Novelli, Carol Rama, Pietro Ruffo, Grazia Varisco; e di Michele de Lucchi e Piero Fassina, Piero Fornasetti, Luciano Gaspari, Davide Groppi, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Mario Nanni, Fabio Novembre, Gaetano Pesce, Franco Raggi, Romeo Sozzi, Nanda Vigo.

Da giovedì 8 dicembre, Reggia Contemporanea sarà visibile all’interno del percorso di visita della Villa Reale (www.reggiadimonza.it).