Il ricordo (bipartisan) di Matteo Barattieri in consiglio comunale

Il consiglio comunale ha ricordato Matteo Barattieri. Un minuto di silenzio quello chiesto dall'amico e consigliere comunale Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) dopo l'intervento del collega Villy De Luca (Pd).

La figura di Matteo Barattieri, morto tragicamente un mese fa investito da un'auto pirata mentre si trovava a Nashville (negli Stati Uniti) per seguire il concerto del suo gruppo preferito Blondie, è stato molto sentito e carico di emozione. Da parte di entrambi i due consiglieri. "Matteo Barattieri era una persona scomoda - ha ricordato il dem Villy De Luca -. Con la quale potevi essere d'accordo oppure no. Era una persona autentica senza se e senza ma, una persona di altri tempi che girava sulla sua bicicletta in tutte le stagioni, ma che era modernissima nell'utilizzo dei social. La mediazione non gli apparteneva".

Matteo Barattieri era un ambientalista convinto. Più volte salito in prima persona sulle barricate per dire no ai concerti al Parco e recentemente anche all'allestimento della fan zone sul prato del Roccolo. "Era un rompiscatole competente - ha aggiunto Villy De Luca -. Una voce e una persona come Matteo Barattieri ci mancherà, non lasciamo cadere il suo lavoro".

Un ricordo intimo e personale anche quello del consigliere Stefano Galbiati che a Matteo Barattieri era legato da una amicizia ultra decennale. "Spesso non eravamo d'accordo. Matteo era un monzese vero. Un monzese che amava la sua città, il suo Parco, il calcio, la natura. E la musica. Merita almeno il tributo di un minuto di silenzio".