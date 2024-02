Matteo D’abrosca arriva a Monza: “Una voce di speranza per la lotta contro il cancro infantile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La storia di Matteo D’Abrosca è un inno alla resilienza e all’impegno sociale. Fin dalla sua adolescenza, quando ha affrontato la sua personale battaglia contro il cancro, Matteo ha trasformato la sua esperienza in una missione volta a sensibilizzare sulle sfide dei bambini malati e a promuovere politiche di inclusione e essere la voce di speranza per chi come lui lotta contro una malattia oncologica nei reparti di oncologia pediatrica. Dopo essere stato riconosciuto per il suo impegno a livello internazionale, Matteo porterà la sua voce a Monza. La sua visita mira a stimolare una discussione costruttiva sul cancro infantile, sulle politiche di supporto alle persone disabili e sull’importanza dell’inclusione nella società. Matteo D’Abrosca si è guadagnato il plauso internazionale, ricevendo riconoscimenti persino dalla Casa Bianca dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il suo costante impegno. La sua presenza a Monza è un’opportunità per condividere le sue esperienze e ispirare la comunità locale ad affrontare le sfide legate alla salute e all’inclusione. L’incontro con le istituzioni locali sarà un momento di dialogo e condivisione, con l’obiettivo di costruire collaborazioni più strette tra organizzazioni e istituzioni. La sua visita sarà caratterizzata da incontri istituzionali di grande rilevanza. Si incontrerà con il Prefetto, il Questore e altre autorità locali, discutendo strategie per migliorare la presa in carico dei bambini malati di cancro e promuovendo le politiche della disabilità. Con un curriculum impressionante che include incontri alle istituzioni europee di Bruxelles, dove è stato ricevuto da figure di spicco come il Presidente del Parlamento Europeo e il Presidente della Commissione, D’Abrosca porta la sua esperienza internazionale a Monza. Dopo aver collaborato con governi di tutto il mondo, ora il suo focus è rivolto alla comunità locale.