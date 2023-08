Matteo fa sognare la Brianza: è medaglia d'oro ai campioni mondiali juniores di ciclismo

Un brianzolo sul podio mondiale: il sevesino Matteo Fiorin si riconferma campione del mondo Juniores di ciclismo nell'inseguimento a squadre su pista. Matteo ha infatti conquistato il titolo nelle scorse ore ai Mondiali che si stanno svolgendo a Calì in Colombia.

A darne conferma è stata l'amministrazione comunale sulla pagina ufficiale del comune di Seveso: "Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita - si legge nel post - Questa citazione del grande campione olimpico Pietro Paolo Mennea rispecchia molto Matteo Fiorin". "L'amministrazione comunale intende complimentarsi con tutta la famiglia Fiorin per la professionalità e l’impegno che quotidianamente, e da oramai tantissimi anni, mettono al servizio delle ragazze e dei ragazzi che amano questo straordinario sport su due ruote" hanno poi commentato il sindaco Alessia Borroni e l'assessore allo sport Marco Mastrandrea.

Classe 2005, atleta di Baruccato - Seveso, Matteo Fiorin è figlio e nipote d'arte e tesserato al Pool Cantù-GB Junior. Passista veloce, diplomato al liceo scientifico sportivo Leonardo Da Vinci di Carate Brianza, nella stagione 2023 ha vinto cinque gare in linea indossando la maglia azzurra per impegni su strada e in pista e ha conquistato il titolo europeo in Portogallo nella Madison e nel quartetto (specialità inseguimento). Fra le sue vittorie anche la maglia iridata, quella dell’inseguimento a squadre, vinta nel 2022 in Israele. Dopo la stagione da favola con il Pool Cantù - GB Junior nel 2024 Matteo gareggerà per la Colpack Ballan CSB.