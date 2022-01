"Ministro faccia qualcosa: non si può morire a 18 anni durante uno stage di lavoro"

"Ti chiedo perdono caro Lorenzo perché non siamo riusciti a proteggerti. Ti prometto che fino al mio ultimo respiro lotterò affinché la sicurezza sul lavoro diventi un bene per tutti. Si lavora per vivere non per morire". Lacrime e rabbia nel post che Matteo Mondini ha scritto all'indomani della morte di Lorenzo Parelli, il 18enne di Udine che è morto durante un tirocinio in un'azienda della zona. L'ultimo giorno del progetto di alternanza scuola-.lavoro, prima di ritornare sui banchi di scuola. Una giovane vita spezzata proprio durante uno stage in un'azienda, per sperimentare in prima persona il mondo del lavoro. Dove, però, ha trovato la morte.

Mondini folgorato mentre stava lavorando

E all'indomani della tragedia Matteo Mondini, il brianzolo rimasto folgorato mentre lavorava in un negozio del centro di Monza, è sceso nuovamente in campo per scuotere e richiamare l'attenzione delle istituzioni sul tema della sicurezza del lavoro. La sua vicenda personale è nota, non solo ai brianzoli, ma anche al grande pubblico. Matteo Mondini - 38 anni, sposato e papà di due bambini - undici anni fa è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro. Stava lavorando in un negozio del centro di Monza quando è rimasto folgorato. Il negozio era sprovvisto di salvavita. L'uomo in questi anni si è sottoposto a 38 interventi chirurgici (a breve dove eseguirne un altro), e ha subito l'amputazione del braccio. L'ultimo proprio pochi giorni fa. Nel frattempo attende il risarcimento: come ha sentenziato la Cassazione il datore di lavoro gli deve 195mila euro, soldi che ad oggi non ha ancora ricevuto perché il committente risulta nullatenente.

Nelle aziende a parlare di sicurezza

Ma in questi anni Mondini non si è mai arreso e tra le mille difficoltà ha dato vita al progetto Safetytour: incontri nelle aziende dove Mondini racconta la sua esperienza personale e sensibilizza i lavoratori e gli imprenditori sull'importanza del rispetto delle indicazioni di sicurezza nei posti di lavoro. Nel 2021, malgrado le restrizioni dell'emergenza sanitaria, Mondini è entrato in 10 aziende e ha incontrato 4 mila lavoratori.

"Serve l'aiuto dello Stato - prosegue -. Io porto avanti la mia attività grazie alla sensibilità e all'attenzione sul tema da parte di alcuni imprenditori. Ma il Safetytour dovrebbe diventare un appuntamento per tutte le aziende, piccole e grandi. Lo Stato deve mettere a disposizione fondi per promuovere queste attività, e rendere obbligatorio almeno una volta all'anno un incontro per sensibilizzare proprio i lavoratori".

Una richesta che Mondini ribadisce a gran voce dopo la tragica vicenda dello studente che durante lo stage ha perso la vita. "Caro ministro Andrea Orlando mi aiuti a salvare più vite possibili perché con il sostegno delle istituzioni potrei fare tanto". E il brianzolo spera davvero che, questa volta, le istituzioni lo ascoltino.