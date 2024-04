Matteo Salvini viene in Brianza per presentare il suo libro

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini arriva in Brianza. Il 5 maggio il leader della Lega sarà a Giussano per presentare il suo libro. Salvini alle 10 sarà a Giussano in Sala consiliare (piazza Aldo Moro 1) per presentare il suo libro “Controvento: l’Italia che non si arrende”. Un libro nel quale Salvini ripercorre la sua passione per la politica e il suo percorso all’interno della Lega. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.