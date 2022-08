Mattia il 16enne brianzolo campione del mondo di vela

La Brianza ancora sul tetto del mondo sportivo. Un altro giovane atleta sul gradino più alto del podio. Si tratta del caratese Mattia Cesana, 16 anni, che ha vinto la medaglia d'oro al Mondiale giovanile Ilca 6 disputato in Texas ed è una delle promesse italiane della vela. Il brianzolo aveva già conquistato il titolo europeo sia assoluto che under 17. Grande la gioia del suo team (Fraglia Vela Riva) che sul profilo Facebook si è congratulato con il suo giovane campione in trasferta in America con i compagni di squadra Antonio Pascali e Emma Mattivi. Non è stato facile per i velisti italiani che hanno gareggiato con 150 atleti provenienti da tutto il mondo.

"Mattia Cesana ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il titolo più ambito, cioè quello di Campione del Mondo Giovanile ILCA 6 - si legge sulla pagina Facebook della società -. Mentre il compagno di squadra Antonio Pascali ha messo il sigillo sul titolo iridato nella categoria Under 17. Grandissima performance anche per Emma Mattivi, unica ragazza italiana sulla linea di partenza, che ha chiuso il Mondiale al quinto posto overall.

Anche il coach Fabio Zeni ha sottolineato la bravura di Mattia Cesana. "Una serie di regate impegnative, con condizioni di vento teso fino a 20 nodi che sono tipiche per il campo Texano, dove la brezza entrava puntuale ogni giorno dopo le 14.00 - ha raccontato sulla pagina facebook della società Fraglia Vela Riva - ragazzi hanno gestito bene l'emozione e le energie in questa lunga competizione. Mattia Cesana ha iniziato la serie in maniera conservativa, per prendere le misure con la flotta e valutare il proprio stato di forma. Da lì, è iniziata la sua bellissima serie a bordo di una barca a noleggio che comunque non era la sua e con il fisico appesantito dalle tante ore di fuso orario, fino alla vittoria del Mondiale, arrivata addirittura con una regata d'anticipo".

Tornato a casa il campione ha ricevuto anche i complimenti del sindaco di Carate Lucia Veggian. "Il nostro concittadino Mattia Cesana ancora campione del mondo giovanile di vela. Il giovanissimo caratese di 16 anni si è confermato in Texas campione del mondo under 19. Mattia ha bissato il successo del 2021 confermandosi promessa della vela italiana. Complimenti vivissimi e auguri per altri futuri traguardi", ha scritto sui social.