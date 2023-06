Il politico brianzolo per 24 ore spegne i social: "Stop alla ricerca esasperata dei like"

"Per almeno 24 ore spegnerò tutti i miei profili social in segno di lutto per quanto accaduto a Casal Palocco”. Ad annunciarlo il brianzolo Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, a poche ore dalla strage di Casal Palocco, alle porte di Roma. Una tragedia legata appunto alla spasmodica volontà di essere presenti sui social e che è costata la vita a un bimbo di 5 anni.

Come riporta Today.it i giovani youtuber si filmano dentro l'auto per una challenge sui social: la sfida è trascorrere 50 ore dentro una Lamborghini. Il gruppo di 20enni, molto noti sul web per le loro sfide estreme, avevano deciso di noleggiare l'auto di lusso ma la loro corsa è terminata via di Macchia Saponara, nel quartiere romano di Casal Palocco. Qui, nell'incidente tra la Lamborghini e un'altra vettura, ha perso la vita il piccolo Manuel, bimbo di soli 5 anni. Ferite gravemente, ma non in pericolo di vita, la madre e la sorellina.

“Non entro nella dinamica dell'incidente e non muovo nessuna accusa alle piattaforme social, ma serve un momento di riflessione - continua Capitanio -. La ricerca esasperata di visualizzazioni, al costo di proporre sfide che possono avere spesso esiti mortali, sta diventando una malattia generazionale. La libertà di espressione è garantita dalla Costituzione, ma abbiamo il dovere di assicurare a tutti, soprattutto ai minori, una navigazione che sia al riparo dalla promozione di comportamenti illegali e inutili. I nostri figli hanno davvero bisogno di passare il tempo guardando e, spesso, imitando questi modelli? Le stesse piattaforme hanno davvero bisogno di questi video per accrescere il loro business? Ogni giorno viene fatto molto per rimuovere contenuti illeciti o pericolosi, ma evidentemente non basta”.