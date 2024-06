Maxi svincolo di Sant'Alessandro, le ultime novità dal Comune di Monza

Il Comune di Monza mette nero su bianco le condizioni per la realizzazione del maxi svincolo di Sant'Alessandro: in primis niente tunnel a cielo aperto che passa vicino a luoghi sensibili. L'opera dovrà essere tutta coperta. Un mega cantiere che durerà 415 giorni di lavoro e che impatterà profondamente sulla vita, la salute e la viabilità dei residenti sia durante la fase dei lavori, sia nella quando l’opera sarà completata.

Intanto il Comune di Monza ha inviato a Regione Lombardia il parere il merito alla VIA (Procedura di valutazione ambientale). Parere che il Pirellone a sua volta invierà al Ministero dell’Ambiente. Un progetto che il Comitato vie Gentile, Aristotele e Talete Monza fin da subito ha bocciato chiedendo che l’opera non venisse realizzata. Soprattutto in merito a quei 70 metri di tunnel all’aperto che passeranno proprio accanto a scuole, campo da calcio e palestra e che, come riferito dallo stesso documento ufficiale del Ministero dell’Ambiente possono mettere a serio rischio la salute di migliaia di cittadini.

“Il parere contiene una serie di valutazioni in merito alle criticità ambientali e del sistema viario ante-operam, in corso d'opera e post-operam, ponendo una serie di prescrizioni e condizioni a tutela della salute del quartiere e dei cittadini di San Rocco (per prima cosa l'intera copertura del tunnel, e non solo, ndr) - scrive l’assessore alla Viabilità Giada Turato sui social -. Il parere riprende le considerazioni già espresse dal Comune di Monza nel precedente parere del 15 giugno 2023, accolto positivamente dalla sottocommissione ministeriale che decretò appunto la necessità di assoggettare il progetto a valutazione ambientale (fase attualmente in corso). Non finiscono i nostri sforzi iniziati già nel 2022 a tutela del territorio. Restiamo ora in attesa delle valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in cui riponiamo fiducia”.

Nel documento ci sono anche le segnalazioni di compensazione ambientale emerse durante l’incontro pubblico organizzato alcune settimane fa al Centro civico di San Rocco. Durante quell’incontro i cittadini avevano chiesto: la sistemazione dei tre sottopassi del quartiere; la creazione di un’area verde nelle due aree cintate di proprietà di Serravalle (anche se l’architetto del Comune Carlo Maria Nizzola, intervenuto alla serata, aveva spiegato che non possono essere piantumate); la sistemazione della scalinata della ferrovia che collega Casignolo a San Rocco; la creazione di una sorta di percorso vita con verde, alberi e panchine da via Trasimeno attorno al futuro maxi deposito della M5; la creazione di un maxi parcheggio con 120 posti nell’area recintata di Serravalle; la trasformazione del sottopasso pedonale di Sant’Alessandro in un sottopasso aperto alle auto con una sola corsia per smaltire il traffico la mattina; la creazione di una fermata ferroviaria a San Rocco per arrivare direttamente a Milano e con la possibilità di parcheggiare le auto nell’ex area Auchan di Cinisello Balsamo.

Intanto il 4 giugno era giunta la notizia che la petizione per bloccare l’opera (inizialmente prevista e finanziata per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma con i lavori che verranno ultimati non per quella data) era stata accolta dalla Commissione Europea che condurrà un’indagine preliminare sulla questione. La petizione era stata presentata da Marco Fumagalli del Movimento 5 Stelle.