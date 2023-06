Il maxi-schermo nel parco in Brianza dove vedere (gratis) la finale di Champions

Un maxischermo per guardare la partita e tifare in compagnia. Appuntamento sabato 10 giugno al Parco Tittoni, con la proiezione su un grande schermo della la finalissima di Champions league tra Inter e Manchester City. Mentre al cospetto della villa si ballano i successi di Camerini, nel boschetto ci sarà a disposizione un grande schermo. Inizio alle 21. Ingresso gratuito.

La serata di sabato al parco Tittoni

Sabato sera ad animare il parco ci sarà anche la musica. Albert Camerini, "L'Arlecchino Elettronico" canterà sul palco tutte le sue canzoni più famose come "Rock 'n'roll robot", "Tanz Bambolina" e tante altre. Solo per una notte, ritorniamo alle suggestive atmosfere di Un disco per l'Estate, Vota la voce, Happy Circus, Popcorn, La Vela d'Oro, Festival di Sanremo e Discoring, per cantare insieme... sotto le stelle

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2, inizio spettacolo 21.30