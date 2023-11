La cittadina che cerca di impedire l'apertura del nuovo McDonald’s a Carate Brianza

La petizione è stata lanciata lo scorso 16 novembre da Elena, una cittadina di Carate Brianza sulla piattaforma change.org. Il suo obiettivo è quello di raccogliere abbastanza firme per poter fermare l'apertura del nuovo fast food proprio a Carate, tra viale Brianza e via San Michele. La donna spiega nel testo della petizione le sue motivazioni.

La petizione

"Io, come molti di voi, sono una residente di Carate Brianza. Recentemente, siamo venuti a conoscenza dei piani per l'apertura di un fast food nello spiazzo verde accanto alla rotonda tra viale Brianza e via San Michele del Carso. Questa rotonda è snodo nevralgico di Carate e dei comuni limitrofi per raggiungere la Valassina. È anche passaggio obbligato verso il Pronto Soccorso e Ospedale di Carate.



La nostra viabilità in quel tratto è già al limite del collasso durante tutte le ore del giorno. L'aggiunta di un'attività commerciale sempre aperta paralizzerebbe totalmente la circolazione stradale, creando ulteriori disagi ai cittadini e potenzialmente ritardando i tempi di risposta in caso d'emergenza verso l'ospedale.



Inoltre, la costruzione su quest'area verde avrebbe effetti devastanti sul nostro prezioso spazio naturale locale. La perdita di aree verdi non solo ridurrebbe la bellezza della nostra città, ma avrebbe anche impatti negativi sulla qualità dell'aria.



Chiediamo quindi alle autorità competenti di fermare l’apertura del fast food prevista in questo snodo strategico per tutelare sia la viabilità che le aree verdi della nostra amata Carate Brianza.



Per favore, firmate questa petizione. Uniamoci per proteggere il nostro ambiente locale e mantenere fluida la circolazione stradale nella nostra città!".