Cani antidroga in azione per controllare il carico di 25 camion in Brianza

Cani antidroga in Brianza per controllare 25 camion.

È accadauto nella giornata di giovedì 21 dicembre a Meda, dove la polizia locale ha sottoposto a un controllo il traffico con il supporto di un’unità cinofila specializzata sulla ricerca di sostanze stupefacenti. L’intervento congiunto dei corpi di Meda, Seveso e della polizia provinciale ha interessato 25 autocarri, di cui 10 con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

A salire sugli autocarri Ultimo, così chiamato in onore del capitano dei carabinieri che arrestò Riina, il pastore tedesco antidroga addestrato a riconoscere 15 tipi differenti di droghe e che, guidato da due figure esperte, è stato fatto salire sui mezzi alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’attività si è svolta lungo via Indipendenza.

Oltre al controllo dei veicoli si è estesa l'ispezione ai luoghi circostanti il posto di blocco e alle stazioni di Seveso e Meda.

Modalità di intervento

6 le pattuglie interessate con un’importante presenza agenti della polizia locale di Meda. Anche per reprimere la guida sotto effetto di droghe. I conducenti degli autocarri sono stati invitati a fermarsi e a scendere dal veicolo, permettendo il controllo da parte degli agenti e dei cani antidroga.

I cani antidroga sono già stati utilizzati nell'ambito della messa in sicurezza nel Parco delle Groane. A tal proposito, nel futuro il cane Ultimo accompagnerà sempre di più l'attività di controllo della polizia locale ampliando anche i programmi di prevenzione e informazione nelle scuole e luoghi d'aggregazione. "La sicurezza stradale e del territorio è un punto per noi prioritario sul quale vorremmo continuare a investire, introducendo modalità operative nuove e congiunte - hanno dichiarato il sindaco di Meda Luca Santambrogio e l’assessore alla polizia locale e sicurezza Fabio Mariani - L’unione, di più corpi, anche relativamente a interventi passati, e supportati da esperti, come in questo caso l’unità cinofila, contribuisce a mettere in atto attività declinate su specifici ambiti di intervento"

"Un intervento di questo tipo ci permette di ampliare le nostre conoscenze e rendere maggiormente efficiente la nostra attività di controllo, che relativamente a questa materia, sostanze stupefacenti e psicotrope, trova un alleato fondamentale nell’unità cinofila - ha invece sottolineato Claudio Delpero, comandante della polizia locale di Meda - Rinnoviamo il nostro impegno nel garantire la sicurezza stradale. L’impiego di un’unità cinofila ci permette di operare in maniera completa e approfondita".