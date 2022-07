Apre in Brianza un grande centro per la riabilitazione neurologica e sportiva

Il Centro Auxologico di Meda si trasforma. E dopo molti anni di onorato servizio sanitario e di hub vaccinale durante la pandemia adesso diventa un grande Centro per la riabilitazione dotato anche di uno spazio destinato ai disturbo del comportamento alimentare.

I lavori nella storica sede di corso della Resistenza sono già partiti ( i servizi da tempo sono stati trasferiti nella vicina sede di via Pace). Entro la fine del 2022 è previsto il taglio del nastro del grande spazio sanitario per la riabilitazione sportiva e neurologica. Oltre 1.300 mq, con 15 ambulatori per visite e/o trattamenti riabilitativi, una palestra di 80 mq, oltre 50 mq dedicati a idro e crio-terapia, e aree dedicate alla gestione di attività di gruppo. Ci saranno anche alcuni servizi “innovativi”: una forma di idrokinesiterapia e la crioterapia “full-body”. Anche la riabilitazione neuromotoria, all’interno di un’ampia palestra, potrà beneficiare di apparecchiature computerizzate all’avanguardia, capaci di restituire in tempo reale l’immagine corporea e le misure relative ai movimenti compiuti. Nel centro sarà possibile effettuare prove funzionali per confezionare plantari e tutori “su misura” per il paziente sportivo o con specifiche esigenze di prevenzione e recupero di danni al piede. Inoltre verrà attivato anche un'area riabilitativa ad hoc per le persone che stanno affrontando il dramma dei disturbi del comportamento alimentare con attività di gruppo (tra cui i pasti assistiti e le attività artistico-ricreative), ma anche percorsi di supporto psicologico individuale.

In questo nuovo grande centro verranno attivati anche primi servizi di medicina dello sport. Il progetto clinico-scientifico è stato coordinato dal professor Luigi Tesio (professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell’Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento di scienze neuro-riabilitative di Auxologico) con l’apporto delle Unità Operative rappresentative dei diversi ambiti di riabilitazione. Il modello che caratterizzerà la nuova sede è basato sull’offerta di “programmi di intervento” mirati alla risposta dei bisogni, anche multipli, del paziente (per esempio dopo un ictus, un trauma sportivo, o nel corso di un disturbo del comportamento alimentare - con un programma riabilitativo completo e integrato. La particolarità del nuovo centro sarà quella di avere un’offerta che permetterà di affrontare la riabilitazione ambulatoriale a 360° sia dal punto di vista neuromotorio sia neuro-cognitivo, alimentare e di natura preventiva (con programmi di medicina dell’esercizio, medicina dello sport e del benessere).