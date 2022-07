Inaugura la panchina contro la violenza sulle donne

Un pomeriggio di festa a Meda grazie ai volontari dell'associazione cittadini quartiere Polo: evento estivo che ha ricevuto il patrocinio del comune e dell'assessorato alla Cultura. Ad ospitare la manifestazione il parco cittadino intitolato a "Gianna Beretta Molla", in via Tre Venezie. Per animare il caldo pomeriggio estivo il comitato di quartiere ha organizzato una grande anguriata uno street food e alcune iniziative per i più piccoli come i giochi lego, la gimkana bike e diverse attività all'aperto.

Inaugurata anche la pachina rossa

Durante la manifestazione è stata anche inugurata e presentata alla popolazione del quartiere la panchina rossa "Esci dal silenzio" che è stata realizzata dai volontari dell'associazione del quartiere. Al taglio del nastro ha partecipato anche il vice sindaco e assessore all'istruzione Alessia Villa.