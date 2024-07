È morto Giovanni Civitillo, una vita dedicata all'Arma e ai cittadini

Una vita dedicata all’Arma, alla famiglia e ai cittadini. Meda piange la scomparsa di Giovanni Civitillo, 68 anni, luogotenente e storico comandante della stazione carabinieri.

Civitillo si è spento oggi, sabato 20 luglio. Non appena la notizia si è diffusa in città sono state molte le dimostrazioni di stima e di affetto verso quel militare che, anche quando aveva smesso la divisa, aveva deciso di portare comunque avanti i valori della Benemerita fondando la sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo. Una vita dedicata all’Arma dove si era arruolato nel 1973. Una presenza anche sul territorio brianzolo: prima di diventare comandante della stazione di Meda aveva prestato servizio anche a Monza. Nel 2006 era stato insignito del Cavalierato della Repubblica, che gli era stato assegnato dall’allora presidente Giorgio Napolitano.

I funerali verranno celebrati lunedì 22 luglio alle 16.30 a Meda, nella chiesa della Madonna di Fatima.