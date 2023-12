Un murales col volto di un bambino è apparso in Brianza

Un bimbo che guarda alla luna pieno di gioia.

È questo il soggetto del murales che nelle scorse ora è apparso sulla parete di uno stabile all'imbocco di corso Matteotti, a Meda, destando la curiosità di tanti cittadini. Ben 50 metri quadrati di muro che, bombolette colorate alla mano, l’artista Cheone nei giorni scorsi ha impreziosito in accordo con l'amministrazione comunale. Nell'ottica della trasformazione e dell'abbellimento degli spazi urbani attraverso l'arte.

"Le immagini hanno un valore e un potere enorme nella storia dell’arte italiana, sia come percezione del e nel mondo, sia come senso comune per esprimere creatività, armonia e sguardo rivolto verso il bello - spiegano dal comune - è anche questo lo spirito che muove la scelta di impegnarsi in questa progettualità". L’ amministrazione comunale ha intenzione di non fermarsi a questa realizzazione: nei prossimi mesi verrà lanciato un concorso, riservato agli under 30, per abbellire il muro della scuola Traversi in via Brianza. Una nuova sfida e un'opportunità di esprimersi per i tanti giovani artisti che vivono nel territorio. Sida già raccolta la scorsa estate durante la "Young Summer Art Fest" e l’anno scorso coi dipinti sulle due delle panchine libro che celebrano i 10 anni della Medateca.

"Ringrazio tutta la giunta e il sindaco perché sono stati disponibilissimi nel concedermi carta bianca per potermi esprimere, giacché credo sia la cosa più importante per un artista - ha commentato Cheone, l'artista che ha realizzato il murales - Mi ha fatto piacere che i cittadini di Meda di ogni età siano stati felici di questa iniziativa, apprezzandone i contenuti e l’espressione artistica. Ho trovato una città pronta ed aperta all’arte e alle sue forme, anche nel linguaggio della street art".

Soddisfatto l’assessore alla Riqualificazione del centro storico e Giovani Stefania Tagliabue: "Possiamo considerare questo come il primo passo per la riqualificazione di corso Matteotti che prenderà il via nei prossimi mesi. Iniziamo un nuovo percorso per donare a Meda spazi sempre più vivibili e coinvolgenti".

"Continuiamo a far crescere e diffondere arte e cultura a 360° - ha invece sottolineato l'assessore alla cultura Fabio Mariani - Riprendo il claim 'L’arte si fa strada': a Meda continua a essere focale l’attenzione a creare momenti fisici e immateriali che portano crescita e attenzione verso tutto ciò che ci circonda. In questi giorni alcuni cittadini, entusiasti di quello che hanno visto, hanno espresso la volontà di realizzare dipinti sui propri muri: sarebbe davvero un bel regalo per tutti noi".

Per il sindaco Luca Santambrogio, infine, il murales di corso Matteotti, primo progetto su ampia superficie, "anima i muri togliendoli dall’anonimato che può rappresentare una facciata spoglia". "I murales sono arte contemporanea e Cheone è uno dei principali artisti italiani. È un piacere ospitare una sua opera nella nostra città".