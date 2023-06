Emergenza maltempo: vento e pioggia hanno scoperchiato un edificio

L'intervento di emergenza è accaduto nella serata del 2 giugno a Meda, dove intorno alle 19,30, al civico 25 di via Cristoforo Colombo, i vigili del fuoco e i carabinieri sono accorsi a causa dello scoperchiamento del tetto di un edificio abbandonato a causa del forte vento e della pioggia.

Mentre i vigili del fuoco si sono occupati di stabilizzare la struttura per evitare altri danni i carabinieri di Seregno hanno fatto una prima valutazione e hanno affiancato le operazioni per la messa sicurezza di tutta l'area circostante. Fortunatamente nessuno è rimasto intrappolato o ferito durante l'incidente. La protezione civile di Regione Lombardia, ancora in giornata, aveva già emesso un allerta in codice giallo per il rischio di forti temporali valida a partire dalle 10 di venerdì 2 giugno fino alla mezzanotte di domenica 4 giugno per temporali. L'avviso di criticità riguarda anche per l'area di Monza e della Brianza del Lario e delle Prealpi occidentali, della pianura centrale e del nodo idraulico di Milano.