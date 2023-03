Le pattrinatrici brianzole alla conquista dell'Europa e del mondo

Le atlete dell’Astro Roller Skating di nuovo sul podio brillando nei Campionati italiani di Gruppi show e precision che si sono svolti nello scorso fine settimana a Reggio Emilia. Le pattinatrici monzesi sono pronte alla partenza per le avventure degli Europei (che si disputeranno in Portogallo) e dei mondiali (che si svolgeranno in Colombia). Nuovi straordinari risultati quelli inanellati dalle pattinatrici della prestigiosa società monzese.

La Monza Precision Team Juniores ha conquistato il titolo di Campioni Italiani. La squadra si è esibita con la coreografia “Epic Fight” conquistando direttamente l’accesso agli Europei e ai Mondiali. Medaglia d’argento per Monza Starlight nella categoria Small Sincro, con ‘Amazzoni’; e quarto posto per Monza Precision Team Seniores che ha presentato “The Iron Mask” guadagnandosi l’accesso agli Europei.

Giù dal podio, ma complimenti anche per Monza Moonlight al sesto posto nella categoria Sincro Junior; al Monza Show Team con Metaverso al 16esimo posto; al Monza Poker con “Dancin’ Fool” al 18esimo posto; e Monza Starlight con “Plaza de toros” al 21esimo posto.

Dietro alle atlete e ai loro ottimi risultati c’è un grande lavoro di squadra portato avanti da Paola Biella, Roberto Riva, Arianna Pirola, Laura Longoni, Giulia Russo, Chiara Di Giorgio, Elenasofia Signaroli, Alice Ornati, Caterina També, Caramaschi Giorgia.

“Questo team lavora sinergicamente curando gli aspetti tecnici, coreografici e di coaching – commenta sui social la presidente Luisa Biella -. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare tutto ciò. Ringrazio i tecnici per la loro competenza, tenacia, dedizione e volontà di stare accanto e guidare i nostri ragazzi in crescita. Grazie anche ai dirigenti e a tutti i genitori che hanno dato il loro prezioso contributi alla trasferta. Grazie agli atleti, i genitori, e tutti gli amici”.