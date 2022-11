Ancora emozioni sui pattini per i brianzoli: medaglia per le ragazze dell'Astro Skating

Dopo l'oro di Lorenzo Guslandi e di Valerio degli Agostini la Brianza continua a fare incetta di medaglie ai World Skate Games che in questi giorni si stanno svolgendo in Argentina.

La squadra del Monza Precision Team Junior ha conquistato il terzo posto. Medaglia di bronzo per le atlete monzesi: davanti a loro la squadra argentina (che ha conquistato l'oro) e la Sincro Roller di Bologna (con l'argento). Una grandissima soddisfazione per il team monzese che ha conquistato il prestigioso risultato confrontandosi con atlete provenienti da tutto il mondo.

Giù dal podio per un soffio, ma grandissima soddisfazione anche per la squadra Senior del Monza Precision Team che ha conquistato il quarto posto: medaglia d’oro ancora ai padroni di casa, argento e bronzo a due squadre italiane (Precision Skate Bologna e Sincro Roller). Ma le monzesi portano a casa anche un oro: Matilde Arosio è salita sul gradino più alto del podio nella specialità Speed Slalom. In Argentina si festeggia, ma anche in Italia i genitori e i fan delle atlete celebrano gli ottimi risultati portati a casa dalle ragazze.

Prima di partire era stata organizzata una grande festa in onore delle atlete in partenza per i mondiali. "Una meravigliosa festa organizzata dalla grande famiglia dell'Astro Skating - ha raccontato il papà di una delle campionesse in partenza per l'Argentina -. Una famiglia meravigliosa grazie allo straordinario team composto, non solo dalle atlete, ma da tutti: dirigenti, allenatori, genitori e ragazze. Una grande famiglia dove si respirano sano sport e sani valori".