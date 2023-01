Medaglia d'onore alla memoria per 16 deportati brianzoli internati in lager nazisti

In occasione del Giorno della Memoria, anche in Brianza, venerdì 27 dicembre si commemorano le vittime dell’Olocausto. E la prefettura ha organizzato una cerimonia per la consegna di sedici medaglie d’Onore in memoria di altrettanti cittadini deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le medaglie d'Onore saranno dedicate a Giovanni Giuseppe (a ritirarla ci sarà Rosa Elena Perego, nipote), Besana in Brianza. Cappellini Felice (ritirata da Felicita Cappellini, cugina, Meda; Cesana Francesco (ritirata dalla figlia Maria Grazia Cesana, Carate Brianza.

E ancora Gatti Iginio (ritirata dalla figlia Loredana Gatti, Usmate Velate. Gianotti Giuseppe (ritirata dal figlio Pierangelo Gianotti, Bovisio Masciago. Madaschi Esterino (Maria Vittoria Madaschi, figlia, Cavenago Brianza. Mango Francesco (ritirata dal nipote Antonio Mango), Cesano Maderno. Motta Ambrogio (a ritirarla il nipote Stefano Motta), Sovico. Pezzullo Emilio (ritirata dal figlio Arcangelo Pezzullo), Barlassina. Riva Alfredo (Domenichella Riva, figlia), Triuggio. Riva Domenico (ritirata da Domenichella Riva, nipote), Triuggio.

Nella lista anche Spada Rainaldo con la medaglia che verrà consegnata alla figlia, Patrizia Spada, Bernareggio. Trezzi Felice Piera (ritira la figlia Emilia Trezzi), Bellusco e Uggeri Luigi (ritira Andrea Inzoli, nipote), Muggiò. Tra i destinatari dell'onorificenza alla memoria anche Villa Alberto di Triuggio e Vismara Angelo con la medaglia ritirata da Carla Caglio, la nipote, di Giussano.