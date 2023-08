Concerti, spettacoli e incontri: in Brianza torna il festival medievale

Dopo il successo dello scorso anno, il festival brianzolo del medioevo si prepara nuovamente al via. Mancano ormai meno di due settimane per il debutto della seconda seconda edizione del MedFest, il festival dedicato al medioevo promosso dall’Associazione Res Musica, che quest’anno amplia i propri confini per toccare, oltre al territorio della provincia di Lecco, anche quello della provincia di Monza e Brianza.

In tutto 19 appuntamenti tra concerti musicali, tra spettacoli teatrali, incontri culturali e proiezioni cinematografiche, che si snoderanno dall'1 al 23 settembre in dieci diversi comuni, sotto la direzione artistica di Ancilla Oggioni, Angelo Rusconi e Gerolamo Fazzini. Realizzata con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Lario Reti Holding), della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del comune di Lecco, oltre che con il patrocinio di Regione Lombardia e della provincia di Lecco, la seconda edizione di MedFest conta anche sul patrocinio della città di Besana in Brianza e del comune di Carate Brianza, sul patrocinio e il contributo dei comuni di Dervio, Ello, Introbio, Mandello del Lario, Oggiono e Valmadrera, e sul contributo della Fondazione Scola di Besana in Brianza, della Comunità pastorale Santo Spirito di Carate Brianza e della Parrocchia dei Santissimi Vito e Modesto di Civate.

Il programma

L’anteprima del festival è in programma l'1 settembre (alle 21) alla chiesa di San Giorgio a Mandello del Lario e il 3 settembre (alle 17), alla basilica dei Santissimi Pietro e Paolo in Agliate a Carate Brianza, con il concerto di canti del culto mariano nel Mediterraneo “Maria Nostra" a cura dell’Ensemble Irini, diretto da Lila Hajosi.

Giovedì 7 settembre (alle 21) a Palazzo delle Paure di Lecco la conferenza di apertura “Marcklada - Quando l’America aveva un altro nome” con Paolo Chiesa, mentre venerdì 8 settembre (alle 21) nella suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni ai Morti a Laorca di Lecco il concerto inaugurale “Il canto della sibilla - L’Apocalisse nelle tradizioni medievali” con Eugenia Amisano (voce) e Musicaround Ensemble, diretto da Vera Marenco.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito a partire dal 20 agosto www.medfestlombardia.com.