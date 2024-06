I ragazzi malati di cancro che "prescrivono" i farmaci molto speciali ai dottori

Trovarsi dall’altra parte della barricata è tutta un’altra cosa. Lo sanno bene i medici che hanno ricevuto una grande lezione di vita dai ragazzi che stanno affrontando il tunnel del cancro. Ragazzi che, abituati a ricevere prescrizioni, per una volta hanno indossato il camice e le ricette le hanno scritte loro. Farmaci particolari, ma che sono fondamentali non solo nel rapporto medico-paziente ma anche (e soprattutto) per affrontare al meglio la malattia. Con un pizzico di ironia e di fantasia.

Si chiamano discretella, rispettoso, medichese, gentylin le medicine che i ragazzi hanno prescritto ai dottori. Discretella è un prodotto specifico a base di discrezione, con un principio attivo chiamato Rispettolo: i ragazzi del Verga la prescrivono al personale sanitario quando desiderano intimità e solitudine nella loro stanza, quando la nudità in ospedale è troppo imbarazzante, o quando le domande dei genitori o dei medici invadono la privacy di un adolescente. C’è il “Tè delle Parole Chiare e Facili” che abolisce il “medichese” e fa capire agli specialisti che la conversazione deve diventare più semplice e comprensibile, o il collirio “Gentylin, gocce di gentilezza per occhi più sensibili” che invita a non perdere di vista il paziente: a base di “Empatina” e “Osserbene” richiama i medici a sguardi premurosi, di curiosità autentica verso il singolo, per combattere le osservazioni distratte o frettolose.

Si chiama “Pillole di Ironia” l’intera linea dei prodotti rivolta al personale curante del Centro Maria Letizia Verga – Irccs San Gerardo dei Tintori che è stata ideata e creata dai ragazzi del progetto adolescenti “I Ragazzi del Verga”, con il sostegno dei loro educatori e psicologi e del Comitato Maria Letizia Verga. Un progetto partito nell’estate del 2023 che ha raccolto e dato una forma divertente ma efficace alle esperienze e ai bisogni dei ragazzi in ospedale: intimità, gentilezza, chiarezza nella comunicazione ma anche tempo, fiducia nel futuro e ritorno alla normalità sono i nuclei tematici emersi con più forza e che sono diventati, in un lavoro collettivo e creativo, dei finti blister con card esplicative.

Resteranno a disposizione della comunità del Centro Verga come uno strumento a cui ricorrere per affrontare in modo diretto ma propositivo alcuni discorsi scomodi e risolvere quelle situazioni che possono creare imbarazzo nei più giovani nel momento in cui devono esporsi e manifestare una loro necessità. Il progetto ha coinvolto circa 15 ragazze e ragazzi, dai 14 ai 20 anni.

“Abbiamo iniziato con un lavoro di ascolto e condivisione dei vissuti dei ragazzi, elaborando in gruppo le esperienze e individuando i temi più sentiti – commenta Elena Pagani Bagliacca, psicologa del Centro Maria Letizia Verga - Abbiamo dato risalto sia ai momenti difficili o faticosi dell’esperienza di essere adolescenti in terapia oncologica sia identificato quelle pratiche e quei comportamenti che sono invece rimasti impressi nella memoria di ciascuno per la loro efficacia o per il conforto che ne è derivato.”

“Con le Pillole di Ironia i ragazzi si raccontano al personale e ci chiedono di provare a condividere il loro punto di vista, ci provocano senza edulcorare e ci richiamano – come solo gli adolescenti sanno fare – su temi importanti, sia che si tratti di una richiesta di cambiamento sia che si tratti di un rinforzo positivo o della manifestazione di un’emozione", sottolinea Marta Stoppa, educatrice del progetto adolescenti “I ragazzi del Verga”.

“Il lavoro di cura nell'ambito dell'onco-ematologia pediatrica è estremamente impegnativo dal punto di vista emotivo: l'umorismo e l'ironia sono uno strumento in più, che facilita la condivisione e la comprensione reciproca. Queste prescrizioni possono avere un grande potere trasformativo in un reparto: contiamo di metterle a disposizione anche di altri ospedali afferenti all’Associazione Italiana Emato-Oncologia Pediatrica e valutarne gli effetti anche in una cornice di ricerca sul benessere ospedaliero”, conclude Marco Spinelli, oncologo, responsabile dell’area psicosociale del Centro Maria Letizia Verga.